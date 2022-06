Njemački kancelar Olaf Šolc je rekao da je od presudnog značaja da se održi komunikacija sa Vladimirom Putinom.

Izvor: YouTube/Printscreen/DW News/Profimedia

Nemački kancelar Olaf Šolc smatra da je neophodna komunikacija sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom od suštinskog značaja.

"Apsolutno je neophodno razgovarati sa Putinom i ja ću to nastaviti, kao i francuski predsednik“, rekao je Šolc u intervjuu nemačkoj novinskoj agenciji dpa. Zapadni lideri nastavljaju diplomatske napore da okončaju rat koji je počeo 24. februara.

Kancelar Šolc se juče vratio iz Kijeva, gde je razgovarao sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, italijanskim premijerom Mariom Dragijem i predsednikom Rumunije Klausom Johanisom.

"Kada razgovaram sa Putinom, govorim isto što i vama“, rekao je Šolc. On je takođe naglasio važnost razumevanja da Rusija ne može da nametne uslove mira sa Ukrajinom.

Šolc je rekao da će Putinu reći da je pogrešio "ako zaista veruje da može da opljačka zemlju, a onda da se nada da će se vremena promeniti i da će sve to biti normalno".

"Morate povući svoje trupe i morate pronaći sporazum sa Ukrajinom koji je prihvatljiv i ispravan za narod Ukrajine“, rekao je Šolc da će reći Putinu. Nemački kancelar je rekao da je "optimista“ u pogledu dogovora evropskih zemalja na sledećem samitu o davanju statusa kandidata za članstvo u EU Ukrajini.

"Evropa je delovala ujedinjeno nakon ruske agresije na Ukrajinu i mi ćemo to činiti i dalje, tako da sam siguran da ćemo naći način da donesemo zajedničku odluku. Moramo da prihvatimo da je to jednoglasno glasanje 27 država članica i moraćemo da pronađemo zajednički pristup, ali sam prilično optimista da ćemo uspeti“, dodao je on.

Evropska komisija je u petak preporučila da zemlje članice daju status kandidata Ukrajini i Moldaviji, a ista perspektiva se nudi i Gruziji pod dodatnim uslovima. Evropski lideri se sastaju 23. i 24. juna.