Zabilježeno je najveće curenje metana u ruskom rudniku Raspadska.

Izvor: cnn.com/printscreen

Rudnik uglja koji se nalazi u udaljenom dijelu Rusije izbacuje ogromne količine veoma snažnog gasa metana koji stvara efekat staklene bašte, to je najveće curenje metana ikada otkriveno iz jednog objekta.

Rudnik Raspadska u regionu Kemerovo na jugu Rusije ispušta skoro 90 tona metana svakog sata, prema novim podacima GHGSat, kompanije koja koristi satelite za praćenje curenja metana iz svemira. Kompanija je saopštila da je otkrila 13 različitih oblaka metana tokom prolaska satelita 14. januara 2022. i da je primijetila više oblaka narednih datuma.

Stefan Germain, osnivač i predsednik GHGSat-a, rekao je za CNN u srijedu da curenje 14. januara nije bilo kratak incident - ali je kompanija otkrila konstantno curenje iz postrojenja tokom proteklih pet mjeseci.



"Pronalazimo velika curenja širom svijta, ali ovo se izdvaja“, rekao je on, dodajući da je to najveće curenje ikada zabilježeno i praćeno do njegovog izvora.

On je rekao da ako se emisija nastavi istom stopom godinu dana, rudnik bi emitovao više od 764.000 tona metana, što je ekvivalent količini prirodnog gasa potrebnog za napajanje 2,4 miliona domova tokom godine.

Raspadskaja, kompanija koja upravlja rudnikom, nije odmah odgovorila na zahtjev CNN-a za komentar. Posle ugljen-dioksida, metan je drugi najveći faktor koji doprinosi klimatskim promjenama koje izazivaju ljudi.

Metan je glavna komponenta prirodnog gasa koji se koristi za grijanje domova i kuvanje, a može da curi iz rudnika uglja, bušenja nafte i gasa, kao i iz cjevovoda koji transportuju fosilna goriva. Takođe dolazi sa deponija i poljoprivrede, a krave koje podriguju jedan od njegovih najvećih izvora. Metan je dugo bio zanemaren kao problem, jer su njegove ukupne emisije znatno niže od ugljen-dioksida.

Međutim, gas ima otprilike 80 puta veću snagu zagrijevanja u bliskoj budućnosti od ugljen-dioksida i, prema Međuvladinom panelu UN za klimatske promjene, koncentracija metana u atmosferi je sada veća nego bilo kada za najmanje 800.000 godina.

"Ako možemo da pronađemo izvore metana širom svijeta, to može imati veoma veliki kratkoročni uticaj na klimatske promjene. I zato je za nas toliko važno da pronađemo izvore, a zatim da radimo sa operaterima i regulatorima da pronađemo načine da se te emisije smanje“, kaže Žermen.