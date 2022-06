Predsednik Finske Sauli Niniste obavestio je generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga da njegova zemlja ne planira da se pridruži Alijansi bez Švedske.

Sauli Niniste, predsednik Finske, govorio je na pres-konferenciji sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom u Helsinkiju. On ga je upozorio da Finska neće ući u NATO savez ako ne uđe i Švedska.

"Ja sam to jasno stavio do znanja kada sam poslednji put boravio u poseti Švedskoj. U Švedskoj kažu da je finsko pitanje ujedno i njihova stvar, baš kao i kod nas što kažu da je švedsko pitanje i naša stvar. To znači da mi idemo ka tome rame uz rame", rekao je finski predsednik.

Niniste je dodao da ga je iznenadio stav Turske koja se protivi članstvu ove dve skandinavske zemlje.

"Bio sam iznenađen stavom Turske, međutim treba ozbiljno da shvatimo teme koje njih brinu", naveo je Niniste.

Komentarišući zahteve Istanbula, Stoltenberg je, sa svoje strane, konstatovao da se radi o legitimnim zabrinutostima, jer je reč o terorizmu i izvozu oružja.

"Treba se setiti i biti svestan toga da nijedan saveznik NATO-a nije pretrpeo više terorističkih napada od Turske. Briga Turske za sopstvenu bezbednost je apsolutno legitimna", zaključio je on.

Da podsetimo, Finska je odbila zahtev Ankare da izruči ljude koje Turska smatra terorističkim organizacijama kao uslov za pristup Alijansi.