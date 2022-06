Šon Piner, njegov sunarodnik Ejden Ejslin i Marokanac Sadun Ibrahim proglašeni su krivima za djelovanje kao plaćenik i pokušaj preuzimanja vlasti silom u Donjeckoj Narodnoj Republici.

Izvor: Profimedia/SPUTNIK

Britanski državljanin, Šon Piner u četvrtak je osuđen na smrt pred sudom u Donjecku, nakon što se borio na ukrajinskoj strani, a prije nego što će mu biti izrečena presuda on je izdao oštro upozorenje za sve strance koji možda razmišljaju da se pridruže borbi protiv ruskih trupa: "Ne ulazite u rat koji stvarno ne razumijete”.

Piner je dao intervjuu za RT neposredno pre nego što je izrečena kazna. On je pozvao plaćenike da prihvate činjenicu da im se može suditi i da u najgorem slučaju mogu dobiti smrtnu kaznu, i upozorio ih da se ne žale kada se to dogodi. Piner je otkrio da mu je vreme u zatočeništvu na mnogo načina bilo iskustvo koje je otvorilo oči.

"Neki ljudi žele da budu dio Rusije i to morate da prihvatite“, rekao je on, dodajući da će sada, nakon što je vidio "lice“ Donjecka, njegov "rat biti gotov“ šta god da mu se desi. Takođe je otkrio da bi želeo da "nauči više o istoriji obje strane“.

Piner je rekao da je njegovu odluku da se pridruži ukrajinskoj vojsci podstaknulo nekoliko faktora: njegova supruga Ukrajinka nije želela da se preseli u Veliku Britaniju i nije mogao da nađe posao da izdržava svoju porodicu. Sa devet godina službe u britanskoj vojsci iza sebe, Piner je odlučio da potpiše trogodišnji ugovor sa ukrajinskim oružanim snagama koji bi mu omogućio i boravak u Ukrajini. Kao "patriota Ukrajine“, Britanac je odlučio da bi to bila dobra prilika da "nešto da Ukrajini i, očigledno, dobije nešto zauzvrat“.

On je otkrio da je standardna plata izvođača na tački stalnog angažovanja iznos ekvivalentan 360 britanskih funti, što bi moglo da se podigne na oko 1.000 funti za učešće u vojnim operacijama.

On je rekao da su mu tokom ispitivanja pokazane "užasne” fotografije, koje navodno prikazuju zlostavljanje ruskih ratnih zarobljenika od strane ukrajinskih militanata.

"Ne mogu baš da gunđam, nisam upucan i još uvek imam sve svoje udove i prste“, rekao je Britanac. On je izrazio nadu da će on i drugi stranci kojima se sudi kao plaćenici biti razmijenjeni. Na pitanje šta je planirao da uradi nakon što mu je ugovor sa ukrajinskom vojskom raskinut, Piner je rekao da on i njegova porodica namjeravaju da se presele u Englesku i tamo "da započnu novi život“.

Piner i Aslin su uhvaćeni u Mariupolju u aprilu, pošto su ruske trupe i trupe DNR odsekle brigadu ukrajinskih marinaca kojoj su bili priključeni. Britanska vlada je zahtjevala da se prema Ženevskim konvencijama tretiraju kao ratni zarobljenici, uprkos tome što formalno nisu u ratu sa DNR. Međutim, DNR je istakla da se konvencije odnose samo na uniformisane vojnike nacionalne vojske, a ne na strane plaćenike.

Šon Piner, njegov sunarodnik Ejden Ejslin i Marokanac Sadun Ibrahim proglašeni su krivima za djelovanje kao plaćenik i pokušaj preuzimanja vlasti silom u Donjeckoj Narodnoj Republici. Oni su takođe optuženi da su prošli obuku za vršenje terorističkih aktivnosti na teritoriji države koju je u februaru formalno priznala Rusija.