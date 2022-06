Oglasila se prijateljica žene koju je juče bivši muž ubio u Italiji.

Izvor: YouTube/Printscreen/ Local Team /Printscreen/Facebook

Lidiju M. je ubio iz vatrenog oružja u ulici Vigolo, njen bivši partner Zlatan V. (44) takođe iz Srbije. On je posle ubistva pobegao, ali je poslepodne pronađen njegov automobil, a policija je u njemu zatekla dva leša. Oglasila se porodična prijateljica ubijene Lidije i njenog bivšeg supruga Zlatana, koji je nakon Lidije presudio i svojoj sadašnjoj devojci Gabrijeli čije je telo pronađeno u njegovom automobilu.

"Lidija je juče u osam sati ujutru odvela decu u školu, a zatim je otišla na posao. Ispred firme je stigla posle pola sata, parkirala se i izašla. Nije primetila da je Zlatan parkiran i da je čeka, ali kada ga je ugledala počela da je da beži. Znala je da neće na dobro, jer je imao zabranu prilaska. Trčala je jadna, ali je stigao i ispalio nekih 5 ili 6 hitaca u nju. Ubio je, a razišli su se pre tri godine. Šta je tačno tražio sad od nje, niko ne zna! Evidentno je da je bio ljubomoran na njen novi život i činjenicu da joj dobro ide posle njega", kaže ona za Kurir i dodaje:

"Kad je ubio ostavio je nesrećnicu da leži i otišao, a dok je trajala potraga za njim, policija je čuvala decu, jer je pretio da će i njih pobiti."

Sagovornica kaže da su Lidija i Zlatan bili u braku 10 godina.

"Zlatan je kamiondžija i vozi teretnjak po Italiji i rodom je iz Ozrena iz Bosne, ali je posle rata došao u Kukujevce. Dok je moja Lidija iz Lebana, a u Italiju su došli ima preko 17 godina", kaže prijateljica i nastavlja:

"Posle rastanka od Zlatana, ona je našla novog dečka, ali ih je on redovno proganjao. Lidiji je dobro išlo i skoro je sa dečkom kupila stan i mislim da je to bila kap koja je prelila čašu. Nije dozvoljavao da nastavi život i ubijala ga je činjenica da ga deca neće i verovatno je sad to eksplodiralo u njemu pa je ubio", kaže prijateljica.

Drugarica navodi da su Lidijini najbliži van sebe od juče.

"Jadni ljudi ne znaju šta da rade. Sve misle da nije istina da su ostali bez Lidije. Žao mi je dece, ostadoše sami iako će ih verovatno uzeti Lidijini roditelji, braća i sestra pod svoje, jer su i oni u Italiji."