Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev je rekao da ekonomskim sankcijama Evropa svoje građane "pritiska uz zid".

Izvor: Profimedia

Šesti paket sankcija EU protiv Rusije dovešće do revolucionarne situacije u svetu, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev.

"Evropska komisija je usvojila šesti paket sankcija da bi sada definitivno rasturila rusku ekonomiju. Ali, očigledno, cilj nije Rusija, već stvaranje svetske revolucije u ekonomiji. Samo su neki ljudi zaboravili da je revolucija proždire svoju decu", napisao je on na vašem Telegram kanalu.

Medvedev je naveo da Evropa ne može odmah da napusti rusku naftu, jer "njihovi građani i preduzeća mogu biti pritisnuti uza zid".

Sada Evropljani treba da pronađu alternativne izvore snabdevanja sirovinama istog kvaliteta za nekoliko meseci.

"Oni znaju da još treba da pronađu način da dođu do naših sirovina, da to nekako plate, zaobilazeći sopstvene idiotske sankcije. I to uprkos činjenici da su kamiondžije već u štrajku u Italiji, Poljskoj i Mađarskoj blokirali su ulazak stranih automobila, vlast u Varšavi su odbile da uopšte isporučuju sirovine Ukrajini i sada će ih samo prodavati", naglasio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti.

Govoreći o zabrani osiguranja tankera sa ruskom naftom, Medvedev je istakao da se ovaj problem može lako rešiti davanjem državnih garancija u okviru međudržavnih sporazuma sa trećim zemljama.

Svrhu sankcija protiv Nacionalnog depozita za poravnanje, zamenik predsednika Saveta bezbednosti nazvao je željom da se stvori situacija zadatka za Rusiju. On je naglasio da zemlja nikada nije odbila da plati.

"Šta će ipak biti? Rusiji neće biti plaćeno, Rusija se neće vratiti, iako za to imamo sve mogućnosti. A sferi investicija će biti zadat jak udarac. Evropski imbecili u svom žaru ponovo su pokazali da smatraju svojim sopstveni građani, njihov posao kao neprijatelji ništa manje od Rusa. Kao rezultat toga, niko neće dobiti ništa, ni ovde ni u inostranstvu. Investicije su se pretvorile u prah", navodi se u publikaciji.

Isključivanje Sberbanke, Moskovske kreditne banke i Rosselhozbanke iz SVIFT -a u okviru sankcija nije dovelo ni do čega, nastavio je Medvedev. Kreditne institucije nastavljaju da rade normalno, pošto „domaće ruske operacije ne zavise od SVIFT-a i odvijaju se u standardnom režimu".

"Talentovani Evropljani mogu da nastave u istom tonu: uvedu novi, kako sada vole da kažu, 100500. paket sankcija. Sudeći po tome kako funkcionišu ograničenja i kuda ide ekonomska situacija u EU na pozadini smešnog antiruskog užasa priče, nešto je pošlo naopako", zaključio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti.