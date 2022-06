Par meseci nakon razvoda, jedan muškarac u Kini odlučio je da tuži bivšeg posinka da bi nadoknadio bar deo novca koji je uložio u njega tokom njegovog odrastanja i obrazovanja.

Izvor: YouTube/screenshot/Actual News

Krajnje bizarna priča dolazi iz Kine gde je muškarac po prezimenu Tang rešio da tuži bivšeg posinka Lia nakon što se razveo od njegove majke. Razlog tužbe? Želi da povrati deo novca koji je uložio u njega tokom njegovog odrastanja i obrazovanja. Tang traži kao "kompenzaciju" 35.200 juana što u dolarima iznosi 5.285. Tang je najviše novca uložio u Liovo fakultetsko obrazovanje koje je trajalo četiri godine.

Tang se oženio Liovom majkom majku 2009. godine kada je dečak imao deset godina. Tang je pomagao Liju do septembra 2021. godine, sve do trenutka kada je Liova majka podnela zahtev za razvod. Tang je tri meseca nakon započetog procesa razvoda rešio da "naplati svoj rad i trud" u bivšem braku te se odlučio da tuži bivšeg posinka.

Ovaj slučaj je podigao pravu buru na društvenim mrežama sa heštegom "stepfather asks stepson for 30,000 yuan living expenses after divorce". Na platformi nalik Tviteru, više od 150 miliona pregleda ima ovaj slučaj. Razni su komentari, od oštre osude do podrške. Prošlog meseca je sud u Ćongćangu presudio da je novac uložen u Lija bio voljan te je Tang izgubio spor.

"Tang je odlučio da finansijski podrži Lia, iako je znao da nije u zakonskoj obavezi da to uradi. Nije morao da mu plaća studije kada je Li napunio 18 godina. U Kini, deca su odrasla sa 18 godina, i roditelji od tog trenutka ne moraju da pokrivaju troškove svoje dece ukoliko to ne žele", naveo je sudija.