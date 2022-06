Isplivao snimak razgovora dva ruska pukovnika u kome iskazuju nezadovoljstvo zbog djelovanja Putina u ratu sa Ukrajinom.

Izvor: youtube..com/MSK nEWS

Dva ruska pukovnika tajno su snimljena kako vrijeđaju Putina zbog, kako kažu, odbijanja da zauzme Kijev i ministra odbrane Sergeja Šojgua, za kojeg tvrde da je nesposoban.

Izgleda da pojedini oficiri ruske vojske ne mogu da oproste predsjedniku Vladimiru Putinu odluku da na početku invazije odustane od okupacije Kijeva, glavnog grada Ukrajine. Prema pisanju lista The Sun, ukrajinske obavještajne službe su navodno presrele telefonski razgovor dvojice ruskih pukovnika, Maksima Vlasova i Vitalija Kovtuna , u kojem su vrijeđali Putina ne birajući riječi i psovke.

"Zašto Kijev nije raketiran?'

"Jedna raketa je trebalo da padne na parlament u Kijevu. To je to, je*iga. Zašto to nije učinjeno? Ne razumijem. Sje*an si, Putine, majko“, rekao je Kovtun.

Vjeruje se da je razgovor dvojice ruskih pukovnika vođen 14. aprila. Tokom razgovora, oni su kritikovali ne samo Putina već i ruskog ministra odbrane Sergeja Šojgua , rekavši da je "nesposoban" nakon što je, kako su rekli, ruska vojska pretrpjela strašne gubitke.