Kasia Galanio (45), bivša žena katarskog princa i milijardera, Abdelazisa bin Kalife Al-Tanija, pronađena je mrtva u Marbelji u nedelju ujutru.

Izvor: YouTube/screenshot/Mr. Q - iLoveQatar.net/España Diario

Kasia Galanio (45), bivša žena katarskog princa i milijardera, Abdelazisa bin Kalife Al-Tanija, pronađena je mrtva u Marbelji u nedjelju ujutru. Sumnja se da se predozirala narkoticima. Bila je treća žena milijardera Adbelazisa bin Kalifa Al-Tanija (73), ujaka trenutnog emira Katara, Tamima Ibn Hamada El-Tanija. Ona je tvrdila da je bivši ministar finansija i energetike Katara, koji je i najstariji sin prethodnog emira Kalifa bin Hamada Al-Tanija, seksualno uznemiravao jednu od njihove tri ćerke. On je negirao ove optužbe.

Kasia, koja je vodila raskošan život dok je bila udata za Al-Tanija, pronađena je mrtva u nedjelju ujutru u Španiji. Bivši par dijeli starateljstvo nad dvije sedamnaestogodišnjakinje koje su prvobitno živjele sa Al-Tanijem prije nego što su odlučile da se presele u Marbelju da bi živjele sa majkom. Al-Tanija je taj potez ćerki jako naljutio i riješio je da ih se skroz otarasi tj. da ih se odrekne. Par ima još jednu ćerku - djevojčicu od petnaest godina koja i dalje živi u luksuznom porodičnom stanu u Parizu.

Galanio je u nedavnom intervjuu iznijela detalje svog porodičnog života.

"Moje dvije ćerke su bliznakinje. Željele su da žive sa mnom i zbog toga su platile time što otac ne želi više da ima nikakav kontakt sa njima. To je jako tužno jer djeca treba da imaju oba roditelja uz sebe dok odrastaju. Najmlađoj (15) nije dozvoljeno da komunicira sa mnom što me čini jako tužnom jer dobija mnogo materijalnih stvari od oca tako da je to na neki način ucjena kao i manipulacija. Osjećam se kao da mi nedostaje dio tela, mnogo mi je teško", izjavila je Kasia Galanio.

Bivši par vodi bitku na sudu oko starateljstva nad djecom već petnaest godina. On je nju optužio da je alkoholičar sa ozbiljnim mentalnim poremećajima. Kasia vodi porijeklo iz Poljske, odrasla je u Los Anđelesu kada je sa devetnaest godina upoznala Abdelazisa. Vjenčali su se 2004. godine.

Tokom poslednjeg ročišta u Parizu, ustanovljeno je da je jedna od djevojčica bila seksualno uznemiravana od strane njenog oca. Galanio je tim povodom rekla: "Imamo užasne vijesti zbog kojih se osjećam grozno. Ustanovljeno je na sudu da je bilo seksualnog uznemiravanja i pokrenuta je istraga o tome."

Tim povodom, oglasila se na svom instagram nalogu gdje ima čak 500.000 pratilaca.

"Dugo sam se mučila da bih ovo objavila na instagramu jer sam dobila mnogo poruka podrške od roditelja koji se nalaze u sličnoj situaciji. Prvo, muškarac nikada ne bi trebalo da se na takav način ophodi prema majci njegove djece. Bez obzira koliko je uznemiren, ljut ili ljubomoran otac moje djece - ja ću uraditi sve što mogu da zaštitim, odgojim, volim, obrazujem i podižem djevojčice. Nisam savršena ali daću sve od sebe da uspijem i da budem što bolja. Djeca nikada ne bi trebalo da budu žrtve problema koji imaju roditelji. Otac moje djece, Princ Abdulazis Kalifa Al-Tani nije dao ni jedan cent kao podršku djeci godinama unazad. Po mom mišljenju, to je nepošteno, sramotno i odvratno. Bez obzira na finansijsku situaciju, veoma je nemoralno da djeca ispaštaju", navela je Galanio.