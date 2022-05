Londonski fotograf dokumentuje svoje bliske susrete sa velikim bijelim ajkulama, a često organizuje putovanja u kavezima na ostrvu Gvadalupe u Meksiku, gdje vodi turiste na ronjenje u vodama prepunih ajkula.

Izvor: Instagram/screenshot/euanart

Fotograf Juan Ranakan (36), rođen u Londonu, je na misiji da pomogne u razbijanju zastrašujućih stereotipa o velikim bijelim ajkulama. Ovaj avanturista, koji takođe posjeduje kompaniju Be A Shark, organizuje izlete za ronjenje u kavezima na ostrvu Gvadalupe u Meksiku, gdje vodi turiste u vode koje su pune velikih bijelih ajkula.

U jednom video snimku koji je objavio, vidi se ogromna ajkula od 4 metra kako izlazi iz duboke vode među druge male ribe, a onda ide za mamcem, koji je pričvršćen konopcem od konoplje bez kuke.

Kada Juanov tim privuče mamac bliže kameri, morska zvijer se brzo okreće i otvara vilicu, spremna za ugriz. Ajkula promašuje metu i na kraju zamalo ne pogađa fotografa.

Govoreći o tome kako se osjećao u vodi dok se ajkula približavala, rekao je za Daily Star: "Svaki put kada sam u vodi na ostrvu uvijek je uzbudljivo. Nikad ne znaš šta možeš da vidiš, i svaki put je malo drugačije. Očigledno je da većina ljudi koji me pitaju šta radim kaže da sam lud ili da želim smrt, ali u stvarnosti to i nije dalje od istine!“, ističe on.