Vođa Čečena, Ramzan Kadirov, objavio je da je Severodonjeck u potpunosti pod kontrolom Rusije.

Izvor: Profimedia

Ramzan Kadirov, vođa Čečena, potvrdio je da je Severodonjeck u potpunosti pod kontrolom Rusije. To je napisao na svom "Telegram" profilu.

"Sve! Severodonjeck je pod našom punom kontrolom. Nacisti su poraženi! Sve njihove pozicije su uništene. Grad je oslobođen. Stanovnici sada mogu lakše da dišu. Od sada im više ništa ne prijeti", naveo je Kadirov.

Prema njegovim riječima, ukrajinska vojska se povukla kada je čula da odred iz Čečenije osvaja sela u okolini Severodonjecka.

"Ne govorim to ja. To priznaju zatvorenici koje su zarobile naše specijalne snage", rekao je on.