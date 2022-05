Najmanje 19 učenika ubijeno je u pucnjavi u Osnovnoj školi u Teksasu.

Strašna tragedija se dogodila juče u Teksasu kad je Salvador Ramos (18) upao u osnovnu školu u gradiću Uvalde i ubio 19-oro dece starosti od 7 do 10 godina i njihovo dvoje učitelja. Učiteljica koja je predavala 4. razredu, Eva Mireles, prva je žrtva masakra u Osnovnoj školi Rob koja je identifikovana.

Mnogi roditelji i dalje čekaju informacije o svojoj deci, koja su bila u tom trenutku u školi, a nadležni uzimaju čak i briseve, kako bi imali uzorke za DNK analizu. Jedan od svedoka stravičnog zločina kaže da je stajao na ulici kada je začuo pucnje.

"Rekao sam komšiji da deluje da pucnji odjekuju iz škole, pa smo krenuli ka njoj i već su se čule sirene. Dok smo mi stigli do škole, osumnjičeni je već ušao u zgradu. Otišli smo do druge strane zgrade i videli policajce ispred vrata koji pokušavaju da izvuku decu, neka deca su bila sagnuta. Bio je to poražavajući prizor, mnogo ljudi je plakalo, mnogo dece je povređeno", priča svedok.

On kaže da su se roditelji već okupili i pitali šta se događa, ali da ni on nije znao da im kaže, jer je i sam tek stigao.

"Jedna devojčica, učenica, izašla je napolje, nos i usta su joj bili krvavi. Dečak koji je izašao pričao je svojoj majci da je njegov drug unutra i da umire", priča svedok.