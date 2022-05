Američki sekretar Entoni Blinken je rekao da se 1990. godine pričalo da će Rusija da uđe u NATO.

Rusija je odlučila da ne želi da se pridruži NATO-u 1990-ih, iako su "ljudi pričali" o tome, rekao je američki državni sekretar Antoni Blinken televizijskom voditelju Stivenu Kolbertu u svojoj emisiji u četvrtak.

Ruski zvaničnici, uključujući predsednika Vladimira Putina, tvrde da je pokušaj njihove nacije da se pridruži bloku bio osujećen od strane Zapada.

Blinken se pojavio u emisiji "Lejt Šou" kako bi govorio o politici SAD prema Rusiji i razlozima zbog kojih Vašington veruje da je Putin radio protiv svojih deklariranih ciljeva čim je počeo da napada Ukrajinu.

"Hteo je da spreči da se NATO proširi sa ulaskom Ukrajine. Sada je to zapravo dešava sa Finskom i sa Švedskom", rekao je američki zvaničnik, misleći na zahteve za članstvo koje su dve nordijske nacije poslale NATO-u ove nedelje.

Kolbert je naveo mišljenje pape Franje da je širenje NATO-a u Evropi delimično krivo za krize u Ukrajini, ali sekretar je rekao da to nije slučaj.

"NATO je odbrambeni savez. Nema agresivne namere protiv Rusije. Nikada nije napala Rusiju. neće napasti Rusiju. Nema nameru da napadne Rusiju", istakao je on.

Voditelj je potom predložio, kako je rekao, "ludu ideju" da se i Rusiji dozvoli da uđe u NATO. Na to je Blinken rekao "dakle 1990-ih da je to zapravo nešto o čemu su ljudi pričali i da su Rusi odlučili da to ne žele da urade", kazao je on, dok se publika smejala.

Istu tvrdnju da je Rusija imala šansu da postane članica NATO-a, ali da je odbila da to učini, izneli su brojni američki zvaničnici, uključujući predsednika Bila Klintona, koji je prošlog meseca napisao kritiku Rusije u kojoj se pominje to pitanje.

Vladimir Putin se u februaru prisetio kako je tokom posete Klintonove Moskvi 2000. pitao svog gosta kako će SAD reagovati ako Rusija zatraži članstvo u alijansi. "Reakcija na moje pitanje bila je veoma suzdržana", rekao je Putin tada.

"Da, NATO se širio uprkos prigovorima Rusije, ali širenje je bilo više od odnosa SAD sa Rusijom", napisao je bivši američki lider u svom odgovoru. On je dodao da su SAD ostavile otvorena vrata za eventualno članstvo Rusije u NATO-u.