Podaci o letu pokazuju da je neko u kokpitu usmjerio Boing 737-800 koji je pao u Kini u gotovo vertikalno spuštanje, prema procjeni SAD.

Podaci o letu ukazuju na to da je neko u kokpitu namjerno srušio kineski avion koji je pao ranije ove godine, tvrde ljudi upoznati sa preliminarnom procjenom američkih zvaničnika o tome šta je dovelo do pada, prenosi The Vall Street Journal.