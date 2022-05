Ukrajinac Mikola Kuličenko jedini je preživeli od tri brata koje su ruski vojnici zarobili.

Ukrajinac Mikola Kuličenko jedan je od trojice braće koji su navodno bili naterani da kleknu na kolena na ivici duboke jame u severnoj Ukrajini nakon što su ih ruski vojnici zarobili i vezali. Ovaj potresan izveštaj objavio je "Wall Street Journal" koji navodi da se ovaj događaj desio 18. marta.

Naime, on i njegova braća bili su kod kuće u rodnom selu Višnjeve u blizini Kijeva kada je ruska vojska izvršila raciju. Ruske vojnike je isprovocirala informacija da je najmlađi brat Jevgen pripadnik ukrajinske vojske kao i medalja o herojstvu koja je pripadala njihovom dedi koju su uočili na zidu.

Tri brata, Dimitrije kao najstariji, Jevgen kao najmlađi i Mikola srednji, zarobljeni su od strane ruskih vojnika u severnoj Ukrajini. Oni su ih vezali i naterali da kleknu na ivicu duboke jame. Prema izveštaju WSJ, prvi metak ubio je najmlađeg brata Jevgena, a drugi je ubio najstarijeg Dimitrija. Treći metak bio je rezervisan za Mikolu ali ga on nije usmrtio! Mikola je pogođen blizu desnog uha, a metak je izašao iznad desne strane njegovih usta, stoji u izveštaju.

Nakon što su najstariji i najmlađi brat ubijeni, ruski vojnici gurnuli su ih u jamu pred kojom su klečala sva tri brata pre nego što je pucano na njih. Gurnut je i Mikola jer su ruski vojnici mislili da je i on na mestu umro od posledice metka koji mu je "samo" prošao kroz lice. Mikolu su ruski vojnici prvog gurnuli, a potom i njegova dva brata. On je osetio kako Dimitrije pada na njega, to ga je "probudilo" jer je bio u nesvesti nekoliko trenutaka. Potom je shvatio da ih ruski vojnici zatrpavaju zemljom.

"Tada sam shvatio da sam živ i da moram da preživim", rekao je Mikola.

Nastavio je sa potresnom pričom i osvrnuo se na bekstvo.

"Kada sam čuo da su ruski vojnici otišli, gurnuo sam svog brata sa sebe i počeo da sklanjam zemlju. Jedva sam hodao do obližnjeg sela koje se nalazilo blizu ruskog vojnog punkta. Pomogao mi je čovek po imenu Valentin koji me je uveo u svoju kuću. Dao mi je hranu, vodu i pomogao mi je da sredim ranu na licu", izjavio je Mikola.

Mikola Kuličenko je nakon toga pešačio četrdeset kilometara do svog rodnog sela Višnjeve gde je sreo lokalnog doktora. Imao je dva slomljena rebra i ranu na licu od metka koji srećom nije načinio ozbiljnu štetu u ustima.