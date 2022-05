Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan izjavio je danas da nije moguće da Turska pozitivno gleda na planove Švedske i Finske da se pridruže Alijansi, rekavši da su te dvije zemlje "dom za mnoge terorističke organizacije."

Izvor: Profimedia/YouTube/screenshot/DW News/Regeringskansliet

Turski predsjednik Redžer Tajip Erdogan izjavio je danas da njegova zemlja ne gleda pozivino na planove Švedske i Finske da se pridruže NATO. Rekao je da su te dvije zemlje dom za mnoge terorističke organizacije.

"Trenutno pratimo dešavanja u Švedskoj i Finskoj, ali nismo pozitivno raspoloženi. NATO je griješio sa slučajem Grčke u prošlosti, odnosno prethodne administracije jer znate već kakav je odnos Grčke prema Turskoj. Drugo, ne želimo da pogriješimo. Nordijske zemlje su kao 'hosteli' za terorističke organizacije", naveo je Erdogan.

Dodao je i da će to uticati na dodatno širenje zapadnog vojnog saveza.

"Plan Finske da podnese zahtjev za članstvo u NATO, koji je juče objavljen i očekivanje da će Švedska učiniti isto, dovešće do širenja zapadnog vojnog saveza koje predsjednik Rusije Vladimir Putin želi da spriječi", rekao je Erdogan, prenosi Rojters.

Erdogan je reagovao i na "opštu dozvolu" koju su SAD dale da izuzmu od sankcija teritorije na sjeveru Sirije.

"Ne znam šta da kažem za Bajdena. Nakon što vidimo sve podatke i tačne izjave, onda ćemo otkriti svoj stav. Prije svega YPG je teroristička organizacija i ista je kao PKK. Nemoguće je da prihvatimo ovu grešku Amerike. SAD su pružile sve vrste finansijske podrške terorističkoj organizaciji PKK, svim organizacijama u sjevernoj Siriji. Kamionima su slali opremu i municiju. Šta god smo radili u sjevernom Iraku, nastavićemo da radimo u sjevernoj Siriji, bilo da je to PKK ili YPG. Ne smijemo sebi dozvoliti da zatvaramo oči pred teroristima. To govorimo i zemljama koje su prijateljske. Griješite, idite pravim putem. Analiziraćemo sve to na našim budućim sastancima", zaključio je Erdogan.