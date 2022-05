Ministar odbrane Velike Bitanije Ben Volas je odgovorio na obraćanje Vladimira Putina.

Izvor: Shutterstock/YouTube/screenshot/The Telegraph

Ministar odbrane Ben Volas kaže da Vladimir Putin pokušava da zastraši svet svojom vojnom paradom u Moskvi. Parada obeležava pobedu u Drugom svetskom ratu nad nacistima, ali Volas kaže da su Putin i njegov uži krug zapravo oličenje fašizma.

U govoru u Muzeju nacionalne armije u Londonu, Volas je rekao: "Predsednik Putin zaista želi da ruski narod i svet budu zadivljeni i zastrašeni paradom koja je spomenik militarizma. Verujem da sukob u Ukrajini ne služi tim vojnicima na čast."

On je takođe optužio ruskog predsednika Vladimira Putina da iznosi "bajkovite priče", regujući na izjavu da se NATO sprema da napadne Rusiju.

"Predsednik Putin je mesecima i godinama imao bajkovite izjave... Da nije tako tragično bilo bi zabavno, ali nije. Jedna od njegovih tvrdnji je da je opkoljen. NATO čini šest odsto njegove kopnene granice. To nije opkoljeno ako je samo šest odsto vaše kopnene granice NATO zemlje", rekao je Volas.

"On je tvrdio da u Ukrajini postoje baze NATO-a i siguran sam da će vam ukrajinski ambasador reći da u Ukrajini nije bilo NATO baza. Mislim da on veruje u ono u šta želi da veruje. Ali dozvolite mi da kategorički objavim: NATO, Britanija, istočna Evropa ne planiraju invaziju na Rusiju i to nikada nisu uradile."