Bivši američki obavještajci savjetuju svojim nasljednicima da ućute i prestanu da se hvale svojom ulogom u vojnim uspjesima Ukrajine.

Izvor: Profimedia

Dvije priče pojavile su se u dva dana u američkim medijima ove nedelje, pozivajući se na neimenovane zvaničnike koji su rekli da je američka obavještajna služba igrala ključnu ulogu u pogibiji ruskih generala na bojnom polju i u potapanju komandne krstarice Moskva na Crnom moru. Prvi izvještaj o generalima, objavljen u srijedu u Njujork tajmsu, djelimično je demantovala Bijela kuća, rekavši da su SAD dijelile obavještajne podatke sa ukrajinskom vojskom, ali da podaci nisu poslati sa namjerom da se ubiju ruski generali.

Sljedećeg dana, En-Bi-Si, Njujork tajms i Vašington post citirali su zvaničnike koji su rekli da su američke obavještajne službe pomogle Ukrajini da pogodi "Moskvu" protivbrodskim projektilima. Tako je "Moskva" postala najveći ruski brod potopljen od Drugog svjetskog rata.

Špijunaža se uglavnom sprovodi u tajnosti, ali su zapadne obavještajne agencije poslednjih mjeseci preokrenule pravilo objavljivanjem onoga što su znali o ruskim pripremama za invaziju, praćeno dnevnim izveštajima o bojnom polju i onome što se dešava iza linije Rusije.

Međutim, nova otkrića su drugačija jer se tiču onoga što su uradile same američke špijunske agencije, a ne komentarišu situaciju na ratištu. U oba slučaja, SAD su učestvovale u "poniženjima" Moskve i Vladimira Putina, što je izazvalo upozorenja o neželjenim posledicama, piše Jutarnji list.

Pol Pilar, bivši visoki zvaničnik CIA, rekao je za Gardijan: "Mislim da to nije mudro. U udarcima nanetim Rusima, to bi moglo da isprovocira Putina na eskalaciju za koju inače ne bi odlučio."

Nepoštovanje Ukrajinaca?

Džon Sifer, koji je 28 godina radio za CIA, a neko vreme i u Moskvi, smatra da je odluka da se otkriju detalji razmene obaveštajnih podataka pogrešna, ali iz drugih razloga.

"Ja samo mislim da je to nepoštovanje prema Ukrajincima. To je umanjivanje uloge ljudi koji su zapravo na terenu, koji eksploatišu obavještajne podatke, koji prikupljaju svoje obavještajne podatke, koji se bore dan i noć", objasnio je Sifer, koji ne misli da to značajno povećava rizik od eskalacije sukoba između Rusije i NATO-a.

"Putin razumije ovu igru. On dobija obavještajne podatke koji bi mu mogli pomoći da ubija Amerikance ako se situacija preokrene, kao što je to učinio u Avganistanu i drugdje. Rusi su proveli godine pripremajući sajber napade i dezinformacije", rekao je Sifer i dodao da nije smatra da su Rusi posebno uznemireni što Amerika dijeli obavještajne podatke.

Evropski zvaničnici su jasno stavili do znanja da njihove sopstvene obavještajne agencije neće slijediti primjer Sjedinjenih Država.

"To je glupo. Ne mislim da je to pažljiv i koordinisan prenos informacija", rekao je jedan evropski zvaničnik.

Zvaničnik iz druge evropske zemlje doveo je u pitanje centralnu ulogu američkih obavještajnih službi u ukrajinskim napadima na ruske generale, rekavši da je glavni faktor predvidljivost ruskih oficira prema rigidnoj doktrini iz sovjetske ere.

Raspad njihove bezbjednosne komunikacione opreme i stroga hijerarhija ruske vojske doveli su najviše oficire u situaciju da moraju da se približe linijama fronta kako bi bili sigurni da se njihova naređenja izvršavaju. A tamo su ih čekali ukrajinski snajperisti, piše Jutarnji list.

SAD: Ukrajina je sama donijela odluke o napadu

U slučaju potapanja "Moskve", američki zvaničnici su pokušali da naglase da je Ukrajina sama donijela odluke o napadu i crpila informacije iz više izvora.

"Mi nismo jedini izvor obavještajnih podataka i informacija za Ukrajince. Oni takođe dobijaju obavještajne podatke od drugih nacija i imaju prilično sveobuhvatnu sposobnost prikupljanja obavještajnih podataka", rekao je Džon Kirbi, portparol Pentagona.

"Oni vode ovaj rat protiv Rusije osam godina. Oni prilično dobro znaju kako su ruske trupe organizovane i kako se Rusija ponaša na bojnom polju."