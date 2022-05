Svet strahuje od Putinovog naređenja da pokrene nuklearni rat. Ali u vojnom vrhu nisu svi spremni da to podrže.

Naredbu Vladimira Putina da Rusija napadne Ukrajinu ili Zapad nuklearnim oružjem ignorisali bi njegovi najviši zapovednici, rekao je viši istraživački novinar u Moskvi. Mnogi vodeći vojni i bezbednosni zvaničnici, kao i prijatelji oligarha veruju da Putin umire ili je ozbiljno bolestan, dodao je Kristo Grozev, stručnjak za ruska pitanja i povezan sa istraživačkom grupom otvorenog koda “Bellingcat”, piše Daily Mail.

On tvrdi da njegov najuži krug, koji veruje da bi Putin uskoro mogao da umre, neće rizikovati da bude doveden pred savremeni ekvivalent Nirnberškog procesa zbog oslobađanje “Armagedona”, niti će se povinovati Putinovom naređenju da likvidira neprijatelje opozicije. Ruski predsednik stavio je nuklearne snage Moskve u stanje visoke pripravnosti ubrzo nakon što je njegova invazija na Ukrajinu počela 24. februara, što je izazvalo bojazan da bi mogao pritisnuti dugme ako rat u Ukrajini ne prođe kako je planirano.

I usred sve veće zapadne podrške Ukrajini, Putin je uputio slabo prikrivene pretnje, sugerišući spremnost da primeni rusko taktičko nuklearno oružje, koje se, prema ruskoj vojnoj doktrini, može koristiti da primora protivnike da se povuku. U međuvremenu, Rusija je sve više pribegla zveckanju nuklearnog oružja, a državni mediji su prošle nedelje izdavali gotovo svakodnevne pretnje – uključujući da će zbrisati Ujedinjeno Kraljevstvo i Irsku.

Povodom izveštaja o pogoršanju Putinovog zdravlja, televizijski novinar Dmitrij Gordon upitao je Grozeva: “Gledamo kako Putin hvata ugao stola desnom rukom tokom sastanka sa ministrom odbrane Sergejem Šojguom. A jakna mu je previsoka i tesna oko vrata, posrtao je, šepao je dok je hodao… Da li je bolestan, ili je to naša percepcija?"

“Ne mogu da govorim bez informacija, ali znamo da oligarsi iz njegovog najužeg kruga tvrde da je Putin bolestan. Takođe znamo da je ‘Lubjanka’ (tajna služba FSB) poslala pismo svim regionalnim šefovima FSB pre oko mesec dana. Pisalo je - ako čujete da ima veoma ozbiljnu bolest, insistiramo da ne obraćate pažnju.’ Svi su mislili da to znači upravo suprotno”, rekao je Grozev.

On je dodao da smatra da nije toliko važno da li Putin umire ili je teško bolestan, koliko je bitno da li to misle ljudi oko njega.

"To menja formulu, to je faktor koji tera ljude da odluče koliko lojalni treba da budu. Verujem da ovaj faktor - da ljudi koji su njemu bliski misle da nije zdrav - smanjuje rizik da poslušaju njegovu naredbu da likvidiraju neprijatelje, kao što su to činili u prošlosti. Isti razlog čini malo verovatnim da će neko pritisnuti nuklearno dugme”, dodao je on.

Njegovi komentari usledili su nakon što je Rusija u četvrtak izvela simulirano lansiranje nuklearnih projektila iz enklave teritorija u kontinentalnoj Evropi. Ratne igre koje se trenutno odvijaju u Kalinjingradu - delu ruske teritorije u sendviču između Poljske i Litvanije u Baltičkom moru - uključivale su "elektronska lansiranja" balističkih projektila Iskander, saopštilo je Ministarstvo odbrane Moskve.

Posada Iskandera uvežbavala je gađanje ciljeva uključujući neprijateljske raketne sisteme, aerodrome, infrastrukturu i vojna komandna mesta, dodalo je ministarstvo, pre nego što su manevrisali kako bi izbegli kontranapad. Vežbe nisu uključivale ispaljivanje pravih projektila.

Ruski novinar i dobitnik Nobelove nagrade za mir Dmitrij Muratov osudio je u utorak rusku propagandu koja zagovara upotrebu nuklearnog oružja u sukobu u Ukrajini, upozoravajući da bi to značilo "kraj čovečanstva".

“Ne bih isključio mogućnost upotrebe nuklearnog oružja“, rekao je Muratov novinarima u Ženevi.

Govoreći na događaju povodom Svetskog dana slobode medija, Muratov, čiji je sopstveni list Novaja gazata bio primoran da obustavi izdavanje zbog vojne intervencije Moskve, upozorio je da “propagandni ratnici” Kremlja pokušavaju da učine upotrebu nuklearnog oružja kao nešto što je prijatno i prihvatljivo ruskoj javnosti.

“Dve nedelje slušamo sa naših televizijskih ekrana da treba otvoriti nuklearne silose. Takođe čujemo da ovo strašno oružje treba upotrebiti ako se nastavi sa isporukom oružja Ukrajini“, rekao je on, misleći na pomoć Sjedinjenih Država i Evropske unije Ukrajini.

Suprotno propagandnom narativu, upotreba takvog oružja "ne bi bio kraj rata", upozorio je on i dodao da bi to bio “kraj čovečanstva.” On je rekao da je najstrašnije u Rusiji danas to što je Putin dobio “neograničenu, apsolutnu vlast”. Ako odluči da upotrebi nuklearno oružje, rekao je Muratov, “niko ne može sprečiti tu odluku, ni parlament, ni građansko društvo, ni javnost”.