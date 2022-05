Evropska Unija planira da rusku imovinu koja je zamrznuta u EU nakon sankcija Moskvi zbog sukoba sa Kijevom konfiskuje i donira taj novac Ukrajini.

Izvor: Profimedia

Predsednik Evropskog saveta, Šarl Mišel, u četvrtak je izjavio da bi zamrznutu rusku imovinu u EU trebalo konfiskovati i sredstva dodeliti Ukrajini da tim novcem nakon rata obnovi zemlju.

"Sankcionisana sredstva treba da se koriste za obnovu Ukrajine. Apsolutno sam ubeđen da je ovo izuzetno važno ne samo za zamrzavanje imovine, već i za omogućavanje konfiskovanja, i stavljanja na raspolaganje za obnovu zemlje", insistirao je Mišel u intervjuu novinskoj agenciji Interfaks-Ukrajina.

On je otkrio da je već rekao pravnoj službi Saveta Evrope da iznese "neke moguće ideje kako bi se pronašlo zakonsko rešenje u skladu sa principima vladavine prava, koje bi olakšalo i omogućilo oduzimanje imovine ljudi koji su sankcionisani od strane EU ili drugih zemalja u svetu".

Prema njegovim rečima, taj postupak nije lako ostvariti sa pravne strane, ali je naglasio da bi to trebalo da bude "pitanje pravičnosti i pravde" za Briselsku administraciju.

"Postoji 27 pravnih sistema širom EU, i u mnogim državama članicama EU, potrebna je sudska odluka da bi to bilo moguće. Potrebno je vreme, to je težak i dug proces", objasnio je on.

Ideja predsednika Evropskog saveta nije nova, a isto je pre nekog vremena predložio Vašington krajem aprila. Bela kuća je tada predstavila niz "sveobuhvatnih predloga" koji imaju za cilj da navodno pozovu ruske "oligarhe" na odgovornost za događaje u Ukrajini. Predlozi su uključivali "uspostavljanje modernizovane administrativne vlasti" koja bi bila u stanju da konfiskuje sankcionisanu imovinu i prenese je u Kijev kako bi "popravila štetu od ruske agresije". Moskva je osudila te američke planove kao "ništa drugo do običnu eksproprijaciju privatne imovine koju SAD nastoje lažno opravdati".

Komentarišući ovakve izjave, portparol Kremlja, Dmitrij Peskov, rekao je da će to postati "veoma opasan presedan koji će pokazati koliko su krhki postali svi univerzalno prihvaćeni temelji u oblasti prava privatne svojine, ekonomije i politike".