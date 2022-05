Američki Vrhovni sud će navodno, glasati za poništavanje odluke kojom je legalizovan abortus iz 1973. godine.

Izvor: Profimedia

Procurela je nezvanična većinska sudska odluka koja sugeriše da će Vrhovni sud SAD glasati za poništavanje odluke donete u slučaju Ro protiv Vejda kojom je legalizovan abortus širom SAD 1973. godine.

Svoja saznanja je objavio Politiko u kojima je precizirao da je taj stav Vrhovnog suda objavljen 10. februara, i da postoji mogućnost da je u međuvremenu možda promenjen. Rojters nije mogao do sada da potvrdi iz nezavisnih izvora ovu informaciju, ukoliko se uspostavi da je tačna to bi značio presedan u radu Vrhovnog suda jer do sada nijedan nacrt odluke nije procureo u javnost ."Moguće je da je od tada (10. februara) došlo do nekih promena", izjavio je sinoć za MSNBC izveštač Politika Džoš Gerštajn, koji je i objavio ovu priču.

Za sada su i Vrhovni sud SAD i Bela kuća odbili da komentarišu napise portala Politiko. Aktivisti protiv abortusa i pristalice legalnog prekida trudnoće izašli su danas na ulice Vašingtona nakon vesti da bi Vrhovni sud SAD mogao da poništi presudu Ro protiv Vejda iz 1973. godine kojom je abortus legalizovan širom Amerike.

Samo nekoliko sati nakon objave novih informacija masa ogorčenih demonstranata je pozivala demokrate u Kongresu da preduzmu mere za zaštitu prava na abortus, istovremeno osuđujući moguću odluku kojom bi se uskratilo to pravo koje smatraju osnovnim ljudskim pravom.

"Ovo je moralno pitanje, a ako je u pitanju moralno pitanje ne bi trebalo da nam se uskraćuje pravo na samostalni izbor", kaže 19-godišnja studentkinja Eni Mekdone.

Tema abortusa je oduvek bila problem

U američkoj politici pitanje abortusa je skoro pola veka tema debate. Prema istraživanjima 59 odsto odraslih Amerikanaca veruje da bi pobačaj trebalo da bude legalan u svim ili u većini slučajeva, dok 39 odsto smatra da bi abortus trebalo da bude nezakonit u većini ili u svim slučajevima prenosi istraživački centar Pju iz 2021. godine.