Zauzimanje dela Ukrajine je predviđeno raspoređivanjem poljskih trupa na zapadu zemlje, tvrdi Sergej Nariškin.

Izvor: YouTube/Printscreen/ The White House/Profimedia

Obaveštajni podaci do kojih je došla Rusija sugerišu da Poljska i SAD rade na planu da Varšava povrati kontrolu nad ukrajinskim oblastima za koje Varšava smatra da joj "istorijski pripadaju", rekao je šef ruske Spoljne obaveštajne službe (SVR) Sergej Nariškin, prenosi "Raša Tudej".

Prema navodnom planu, u prvoj fazi ovog "ponovnog ujedinjenja" poljski "mirovnjaci" će biti raspoređeni u zapadnoj Ukrajini pod izgovorom "zaštite od ruske agresije", otkrio je Nariškin u saopštenju u četvrtak. O detaljima operacije sada se razgovara između Varšave i Bajdenove administracije, tvrdi on, dodajući da će ona biti izvedena bez mandata NATO-a, uz učešće samo dobrovoljačkih zemalja.

Varšava do sada nije uspela da nađe bilo koju drugu naciju koja bi se pridružila njenom cilju, dodao je on. Ali poljskim vlastima sve to ne smeta jer su i same zainteresovane da imaju manje "nepotrebnih svedoka" svojih postupaka, rekao je Nariškin. "Uprkos najavljenom cilju suprotstavljanja Moskvi, planirano je da poljske trupe budu raspoređene u delovima Ukrajine gde neće imati gotovo nikakve realne šanse da se susretnu i bore sa ruskim snagama", dodao je on.

Prema ruskim podacima, stvarni "taktički cilj" poljskih trupa biće preuzimanje kontrole nad strateškim objektima od ukrajinske Nacionalne garde. Poljske obaveštajne službe navodno trenutno traže "pouzdane" pripadnike ukrajinske elite, koji bi bili voljni da formiraju provaršavsku protivtežu ukrajinskim nacionalistima, tvrdi Rus.

Poljska vlada pretpostavlja da bi učvršćivanje njenih snaga u zapadnoj Ukrajini, sa velikom verovatnoćom, dovelo do cepanja zemlje, ističe Nariškin dalje. U ovom slučaju, kontrola nad teritorijama na kojima će mirovnjaci biti raspoređeni ostaće u rukama Varšave, rekao je šef špijuna.

Čini se da je plan pokušaj, istakao je on, da se ponovi istorijski dogovor koji je sklopljen nakon Prvog svetskog rata i da su zapadne nacije prihvatile pravo Varšave da okupiraju, u prvom redu, delove Ukrajine kako bi zaštitili svoj narod od "boljševičke pretnje" i, kasnije, da se ta područja uključe u sastav Poljske.