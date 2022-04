Američki tim izrazio je zabrinutost zbog nedavno potpisanog bezbjednosnog sporazuma između Kine i Solomonskih ostrva.

Ukoliko bi Kini bilo dozvoljeno da uspostavi vojnu bazu na Pacifiku, ne može se sasvim isključiti vojna akcija protiv Solomonskih ostrva, tvrdi jedan od najviših američkih zvaničnika. Zvaničnik je rekao da bezbjednosni sporazum između dvije zemlje ima "potencijalne regionalne bezbjednosne implikacije" za SAD i njihove saveznike.

Ambasador Danijel Kritenbrink, pomoćnik državnog sekretara za istočnu Aziju i Pacifik, posjetio je Pacifik prošle nedjelje kao dio američke delegacije.

On je rekao da je američki tim izrazio zabrinutost zbog nedavno potpisanog bezbjednosnog sporazuma sa Kinom. Američki tim je uključivao i koordinatora Savjeta za nacionalnu bezbjednost za pitanja Indo-Pacifika Kurta Kembela, koji je 90 minuta razgovarao sa premijerom Manasehom Sogavareom.

"Željeli smo da kažemo našim prijateljima na Solomonovim ostrvima šta nas brine. Premijer Sogaver je ukazao da, po njihovom mišljenju, sporazum koji su zaključili ima isključivo domaće implikacije. Ali jasno smo im stavili do znanja da postoje potencijalne regionalne bezbjednosne implikacije za sporazum ne samo za nas, već i za naše saveznike i partnere širom regiona.'

Kritenbrink je u utorak ponovio spremnost SAD da djeluju u regionu u slučaju da Kina tamo uspostavi vojnu bazu.

"Mi, naravno, poštujemo suverenitet Solomonovih ostrva, ali smo takođe željeli da im stavimo do znanja da bismo bili zabrinuti ako bi se preduzeli koraci za uspostavljanje stalnog vojnog prisustva. Tada bismo, naravno, morali da odgovorimo na to“, rekao je on.

Upitan šta bi taj odgovor mogao uključivati, rekao je: "Vidite, neću da spekulišem i nisam u poziciji da govorim o tome šta SAD mogu, a šta ne mogu da urade u takvoj situaciji".

Na pitanje novinara da odgovori da li bi mogao da isključi mogućnost da SAD preduzmu vojnu akciju protiv Solomonovih ostrva gdje je planirana pomorska baza i da se složi sa australijskim premijerom Skotom Morisonom koji je rekao da je baza "crvena linija“ za Australiju, on je rekao: "Nemam mnogo toga da dodam osim onoga što sam već rekao“

U saopštenju prošle nedjelje, Bajdenova administracija je rekla da će SAD "reagovati u skladu sa tim“ ako Kini bude dozvoljeno da uspostavi dugoročno vojno prisustvo na ostrvima, napominjući da je Sogavare rekao da nema namjeru da dozvoli vojnu bazu.

Retorika je eskalirala nakon te izjave. Australijski premijer Skot Morison rekao je da Australija ima "istu crvenu liniju“ kao i SAD kada je u pitanju prisustvo Kine na Solomonovim ostrvima, a ministar odbrane Piter Daton je rekao: "Australija treba da se pripremi za rat“.

Kritenbrink je takođe istakao vojne ambicije Kine. "Mislim da je u ovom kontekstu važno imati na umu da znamo da Narodna Republika Kina nastoji da uspostavi robusniju stranu logistiku i infrastrukturu koja bi omogućila Narodnooslobodilačkoj vojsci da dizajnira i održava vojnu moć na velikim udaljenostima. Zato smo željeli da iskreno razgovaramo sa našim prijateljima na Solomonovim ostrvima. Izrazili smo zabrinutost i naznačili da ćemo nastaviti da pažljivo pratimo situaciju i da ćemo nastaviti da radimo sa njima u budućnosti.'

Tekst bezbjednosnog sporazuma koji su potpisale Kina i Solomonska Ostrva je tajna, iako su poslanici Solomonskih ostrva pozvali premijera da to saopšti.

"Samo mala grupa ljudi je vidjela ovaj sporazum. I sam premijer je rekao da će detalje iznijeti samo uz dozvolu Kine, što mislim da takođe izaziva zabrinutost", rekao je Kritenbrink.

Međutim, nacrt sporazuma procurio je na društvenim mrežama prošlog mjeseca i vidjelo se da sadrži odredbe koje dozvoljavaju Kini da "pošalje svoje brodove, izvrši logističke dodatke i zaustavi i izvrši tranziciju ka Solomonskim ostrvima“.