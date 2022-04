Nemački kancelar, Olaf Šolc, na bezbednosnoj konferenciji u Minhenu 19. februara, predložio Zelenskom da odbije da uđe u NATO i da zemlju proglasi neutralnom.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nekoliko puta je iskazao spremnost da Ukrajina odustane od članstva u NATO, to je rekao 7. marta za američku televiziju ABC, a dve nedelje kasnije u intervjuu koji je emitovala ukrajinska televizija. Mnogi sada postavljaju pitanje zašto to nije rekao ranije i pre ruske invazije, kada je još bilo vremena i mogućnosti da do tog rata ne dođe?