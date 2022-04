Britanski premijer Boris Džonson u petak je nagovjestio da možda neće biti brzog kraja sukoba u Ukrajini zbog oštrog otpora ruskoj invaziji.

Izvor: Profimedia/YouTube/screenshot/Thales

Britanski premijer Boris Džonson rekao je danas da bi rat u Ukrajini mogao da traje do kraja sljedeće godine.

Upitan da li se slaže sa procjenama odbrambenih obaveštajnih službi da bi borbe mogle da se povuku do kraja sljedeće godine, on je rekao novinarima u Nju Delhiju: "Tužna stvar je da je to realna mogućnost".

Džonson je rekao da je ruski Vladimir Putin napravio "katastrofalnu grešku".

"Jedina opcija koju sada zaista ima je da nastavi da pokušava da koristi svoj užasan pristup vođen artiljerijom, pokušavajući da smrvi Ukrajince", dodao je on.

Britanski premijer dodaje da "bez obzira" na vojnu nadmoć Vladimira Putina, koju bi mogao da ostvari u narednih nekoliko mjeseci, "on neće moći da osvoji duh ukrajinskog naroda".