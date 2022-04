Aktuelni predsednik SAD-a, Džo Bajden je i ranije najavljivao da planira da se kandiduje za reizbor 2024. godine.

Izvor: Profimedia

Džo Bajden rekao je bivšem predsedniku Baraku Obami da planira da se kandiduje za reizbor 2024. godine.

"Bajden želi da se kandiduje i jasno daje svima do znanja“, rekao je za The Hill izvor upućen u taj razgovor.

Izvor je dodao da Bajden veruje da je on jedini kandidat koji može da pobedi bivšeg predsednika Donalda Trampa u hipotetičkom revanšu između dva politička rivala, što je u velikoj meri bio razlog zašto je Bajden uspeo da obezbedi nominaciju demokrata 2020. godine.

"Verujem da on misli da je on jedini koji može da pobedi Trampa. Ne mislim da misli da postoji neko u Demokratskoj stranci ko može da pobedi Trampa i to je glavni faktor", rekao je izvor, prenosi Fox news.

Međutim, Bajdenovi izgledi za pobedu 2024. su pod znakom pitanja poslednjih meseci, a aktuelni predsednik SAD ima sve lošiji rejting. Tramp je javno nagovestio mogućnost da se još jednom kandiduje za Belu kuću:

"Godine 2024. vratićemo tu prelepu, prelepu Belu kuću. Pitam se ko će to učiniti. Pitam se.", rekao je Tramp.

Hipotetički revanš bio bi tesan, prema najnovijoj anketi Volstrit džurnala, koja pokazuje izjednačenje između Bajdena i Trampa.