Njemačka obavještajna agencija presrela je radio saobraćaj nedavno potvrdivši da je ozloglašena jedinica ruskih plaćenika, Vagner grupa, igrala vodeću ulogu u ratnim zločinima u Buči. To ne bi trebalo nikoga da šokira. Ruski predsjednik Vladimir Putin poslao je stotine plaćenika u ukrajinske gradove da ubiju ili zarobe političke lidere kao što je predsjednik Volodimir Zelenski i da djeluju kao peta kolona ruskih invazionih snaga.

"Od 2014. godine, Vagner grupa je obavljala najprljavije poslove Kremlja širom svijeta. Djelovala je u Ukrajini, Siriji, Libiji, Sudanu, Centralnoafričkoj Republici, Maliju, Demokratskoj Republici Kongo, Mozambiku i Madagaskaru, često ostavljajući trag kršenja ljudskih prava za sobom. Ali to je razlog zašto se unajmljuju njeni plaćenici i zašto su oni postali Putinovo oružje izbora. Za razliku od vojnika, plaćenici imaju malo etičkih nedoumica, što ih čini idealnim za strategije brutalnog zastrašivanja, kao što je masakr u Buči", piše Šon Mekfejt za "The Hill".

On ističe da je u njegovim razgovorima sa Vagnerovim plaćenicima saznao je da nisu svi Rusi.

"Oni se regrutuju iz cijelog bivšeg sovjetskog carstva, i dok mnogi dijele Putinov san o ponovnoj Rusiji, neki ne; oni su u tome zbog novca ili avanture, baš kao i plaćenici svuda. Dmitrij Utkin je osnovao Vagner grupu 2014. godine, a njen prvi ugovor je bio vođenje tajnog rata u istočnoj Ukrajini. Utkin je potpukovnik u penziji u Spetnacu, ruskim specijalnim snagama, i u velikoj mjeri regrutuje iz njihovih redova. Niko zapravo ne zna koliko ima pripadnika, ali jedan Vagnerov plaćenik mi je rekao da je između 10.000 i 15.000 ljudi prošlo kroz njihove kasarne tokom godina. Vojnici zarađuju oko 2.500 dolara mjesečno - dobar novac za bivšeg vojnika", kaže Mekfejt.

Vagnerova grupa je smrtonosna sila, podsjeća on.

"U 2018. godini, oko 300 Vagnerovih plaćenika se borilo protiv najelitnije američke vojske, uključujući pripadnike Delta Force i Zelenih beretki, u istočnoj Siriji. Bitka je trajala satima i završila se pat-pozicijom. Konačno, američke vazdušne snage su pritekle u pomoć, udarajući plaćenike topovskim brodovima AC-130, helikopterima Apač i dronovima Predator. SAD su te noći ubile više Rusa nego bilo koje noći tokom Hladnog rata. Ali implikacije su mučne. Ako Vagner može da se suprotstavi najelitnijim američkim trupama, zamislite šta bi oni mogli da urade ostatku svijeta. Ljudi u Buči znaju, nažalost", konstatuje Mekfejt.

Prema njegovim riječima, a to su mu kako kaže potvrdili i članovi iz Vagner grupe, plaćenici su strogo zabranjeni ruskim zakonom, ali ih Kremlj ionako angažuje, klasifikujući ih kao “privatnu vojnu kompaniju“.

"Međutim, ako Vagnerovo osoblje bude uhvaćeno u razgovoru sa autsajderima, ruska vlada može da ih uhapsi kao plaćenike, iako ih je prvo angažovala. To je veoma rusko rješenje za održavanje discipline. Putin se oslanja na Vagner grupu iz najmanje dva razloga. Prvo, Vagner grupa pruža odlično vjerodostojno poricanje. U informacionom dobu, oružje koje pruža vjerodostojno poricanje je moćnije od sirove vatrene moći. Rusija će se odreći Vagner grupe ako se pritisak oko Buče zahukta. Mogla bi čak i osloboditi te plaćenike, proglašavajući da su pojedinci odmetnici i da nisu dio ruske vojske, što je tačno. Vagner nije dio ruskih oružanih snaga i ne mari za zakone oružanog sukoba. Drugo, plaćenici prikrivaju pravu cijenu rata. Kao i većina ljudi, Rusi mrze da vide svoje vojnike kako se vraćaju kući u vrećama za leševe. Tokom sovjetskog rata u Avganistanu, majke mrtvih vojnika pokrenule su redak antiratni protestni pokret širom SSSR-a. Čak je i Kremlj do kraja rata formirao “Komitet vojničkih majki Rusije“. Mrtvi ruski vojnici mogu narušiti njegovu domaću podršku za razliku od bilo kojeg broja sankcija. Međutim, Ruse nije briga za mrtve plaćenike. Korišćenje izvođača vojnih radova sakriva stvarnu cijenu krvi, omogućavajući Putinu veći rizik u svojim ratnim planovima", kaže on.

Prema njegovim riječima NATO bi trebalo da neutrališe Vagner grupu.

"Ali ne možete ih jednostavno bombardovati do smrti. Prije bi trebalo da ih učinite neprivlačnima za Moskvu. Oni bi potom bankrotirali i nestali. Najbolja strategija je napad na strategiju svog neprijatelja, savetuje Sun Cu u 'Umjetnosti ratovanja'. Naša obavještajna zajednica bi trebalo da bolje prati svaki njihov pokret i dijeli te podatke sa svijetom. Bacanje svijetla na Vagnerove operacije dovodi do njihovog otpuštanja jer eksplicitno prodaju tajnu akciju. Kremlj nema koristi od skandala i naslova", kaže Mekfejt.

Alternativno, kaže on, ako Rusija insistira da nema Vagnerovih plaćenika kome će onda nedostajati ako nestanu?

"NATO ima sredstva koja mogu pomoći. Druga strategija je boriti se protiv njih tržišnim mehanizmima. U razgovorima sam saznao da su neki Vagnerovi članovi nezadovoljni Moskvom; znaju da su topovsko meso u očima zvanične Rusije i radije bi radili za superbogatu monarhiju na Bliskom istoku. Pomozimo im da nađu bolje zaposlenje, daleko od dometa Moskve. Imajući u vidu izbor, mnogi plaćenici Vagner grupe bi se odrekli hladne Ukrajine da čuvaju naftnu infrastrukturu na Bliskom istoku za istu platu. Lukavstvo je obično bolja strategija od grube sile", kaže Mekfejt.