Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je zakon po kom se kažnjava bilo kakav pokušaj izjednačavanja uloga Sovjetskog Saveza i nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu. Zakonom je predviđena novčana kazna do 5.000 rublji ili pritvor do 15 dana za pojedince, odnosno do 100.000 rublji za pravna lica. Dokument je danas objavljen na zvaničnoj ruskoj internet stranici za pravno informisanje, prenosi TASS.