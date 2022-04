"Rusija je najavila neku odmazdu, vidjećemo o čemu se radi. Mi smo reagovali kao i sve ostale države članice. Izrazili smo naše neslaganje s ruskom agresijom na Ukrajinu."

Izvor: Profimedia

Hrvatska je krenula putem ostalih evropskih zemalja pa je tako protjerala dio ruskih diplomata iz Zagreba. Državni sekretar za političke poslove u Ministarstvu spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Frano Matušić istakao je u emisiji Hrvatskog radija “U mreži Prvog” da u Hrvatskoj broj ruskih diplomata ostaje jednak onome koji Hrvatska ima u Rusiji.

"Rusija je najavila neku odmazdu, vidjećemo o čemu se radi. Mi smo reagovali kao i sve ostale države članice. Izrazili smo naše neslaganje s ruskom agresijom na Ukrajinu. Vidimo da su tamo počinjeni brojni ratni zločini. Događaju se bombardovanja škola, skloništa, civila koji su premješteni. Protrivanje ruskih diplomata je jasan znak neslaganja s tom ruskom agresijom na Ukrajinu, ničim izazvanom", rekao je Matušić.

Na pitanje da li je moguć ruski prekid diplomatskih odnosa sa zemljama koje su protjerale ruske diplomate, bivši ambasador u Moskvi Božo Kovačević rekao je da je u teoriji to moguće, ali to nije u interesu Ruske Federacije.

"Ruska strana je iznenađena žestokim odgovorom na agresiju na Ukrajinu. Sad smišljaju kako da se ne prekorači taj rubikon, i kako da Rusija ne bude u potpunosti izolovana. Putin je napravio stratešku grešku. U trenutku kad se dogodila mogućnost da neke od svojih strateških interesa Rusija riješi diplomatskim putem, on se odlučio na vojnu agresiju. Osim što će Ukrajina biti razrušena, najveću cijenu toga platiće Rusija", rekao je Kovačević.

Komentarisao je značenje dolaska neke zemlje na listu neprijateljskih zemalja te rekao da ako nije objavljen rat, onda je prostor prilično nedefinisan.

"Jedna metoda iskazivanja neprijateljstva je smanjivanje broja diplomata i drugih službenika u diplomatskim predstavništvima. Rusija nije prva počela s takvim načinom iskazivanja ‘neprijateljstva’. Zbog navodne umiješanosti Rusije u izborni proces 2016. godine, SAD su napravile niz jednostranih poteza, ponajpre oko konfiskacije nekih zgrada koje su pripadale diplomatsko-konzularnim ruskim predstavništvima u SAD-u", istakao je Kovačević.

Matušić je s druge strane naglasio kako će mjere najsnažnije pogoditi Rusiju.

"Najsnažniji odgovor bio je u tome što je Evropa bila jedinstvena. U tome leži i tajna eventualnog uspjeha svih ovih sankcija i svega onog što se priprema prema Rusiji. Peti paket mjera je usvojen na evropskom nivou i one se proširuju iz dana u dan. Posledice se osjećaju svakodnevno. Teško je imati uvid šta se događa u Rusiji, pogotovo kad imate autokratski režim koji kontroliše sve što se događa u medijima. Među ostalim, tu su i sankcije prema medijskim kućama koje su u službi ruske propagande. Moramo pokazati empatiju prema Ukrajini jer to je na granici EU", rekao je on a prenosi Net.hr.

Kovačević je rekao kako se ovoga puta u Evropi postigla unutrašnja kohezija.



“To je iznenađenje za Rusiju i da se suočava sa situacijom u kojoj bi Zapad mogao insistirati na takvom vođenju rata, da njegov ishod bude nedvosmisleni vojni poraz Rusije. Vojni poraz Rusije značio bi kraj Putinovog režima. Tek sad je shvatio razmjere i moguće posledice svoje strateške greške. Pretnja nuklearnim oružjem bila je krajnji znak nervoze. U Rusiji se smišlja način da se evidentni poraz prikaže kao uspjeh i da se i izbjegne pitanje sudbine Krima", naglasio je on.