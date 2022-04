Makronova majka, Fransoa Noges je mnogo puta upozoravala Brižit da se skloni od njenog sina, ističući 23 godine razlike među njima.

Izvor: Profimedia

Supruga Emanuela Mskrona, Brižit Makron u zategnutim je odnosima sa svojom svekrvom, majkom francuskog predsjednika, a pričalo se da su njihovi odnosi prilično komplikovani. Već godinama se šuška kako je Fransoa Noges animozitet prema suprugi svog sina pokušala da prikrije izjavama kako prvu damu ne smatra nikakvom ljepoticom, ali joj je zato ona prijateljica kakvu nikada nije imala, rekavši kako imaju iste afinitete i prioritete, ali i da se povjeravaju jedna drugoj.

O njihovom odnosu je govorila u novoj knjizi autorka Gael Šakalof. Na početku njihove veze, Fransoa je mnogo puta upozoravala Brižit da se skloni od njenog sina, ističući 23 godine razlike među njima:

"Ne shvataš, ti već imaš svoj život, a on ne želi djecu... Zabranjujem ti da ga viđaš do njegove osamnaeste godine", riječi su koje je navodno svojoj snaji izgovorila prije mnogo godina, a koje je u knjizi o Emanuelu Makronu zapisala novinarka En Fulda. Na to joj je navodno Brižit odgovorila da ne može ništa da joj obeća. Svjesna da ne može apsolutno ništa da uradi, Fransoa se povjerila Gael Šakalof:

"Poznajem Manua i znam kakav je kada zapne za nešto... a ona ne želi da ode..."

Fransoa je na kraju morala da se pomiri sa činjenicom da njen sin ima 23 godine stariju izabranicu. Ali je pokušala sve. Poslednju godinu njegovog školovanja, poslala ga je u Pariz na školovanje, kako bi ga razdvojila od Bridžit.

Autorki knjige navodno je rekla kako je morala tako nešto da uradi, kako bi pokušala da ga izbavi. Ipak, uprkos godini provedenoj u Parizu, na povratku kući majci je rekao da još uvijek voli Brižit.

To njegovo oduševljenje suprugom najbolje je opisala novinarka En Fulda:

"O njegovom obožavanju Brižit dovoljno govori i da bi pred njim mogla da se skine Leticija Kasta i njemu to ne bi značilo ništa. Ljubav između Emanuela i Brižit je neraskidiva", prenosi Blic žena.

Brižit danas pazi na odnose svog supruga i njegove porodice. pa ih poziva na svečane ručkove i večere, porodična druženja, ali i svečane ceremonije u Jelisejskoj palati. Po svemu sudeći Emanuelova majka je prihvatila činjenicu da on voli Brižit i da u tome na kraju krajeva nema ničeg lošeg.