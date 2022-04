Alia Roza zbog neuspelog zadatka morala da pobegne iz Rusije

Izvor: Profimedia/YouTube/Global News/Printscreen

Nekada špijunka u Sovjetskom Savezu koja je zbog neuspelog zadatka morala da pobegne iz Rusije, Alia Roza (37) danas je holivudska glumica, filantrop i modni stručnjak za odnose sa javnošću u Los Anđelesu.

Vojna tradicija koja postoji u njenoj porodici, kao i poreklo koje nosi su joj omogućili da sa samo 18 godina upiše vojnu akademiju. Naime, Alia je unuka narodnog heroja iz Drugog svetskog rata čije ime je ispisano na spomeniku u Staljingradu.

Ova lepotica tvrdi da su je, nakon što je pristupila vojnoj akademiji u Moskvi, nekoliko godina trenirali da bude špijunka, a onda je i ubrzo poslali na teren.

Pucanje, borbe i seks-treninzi

''Nakon nekog vremena izabrali su mene i još par devojaka i uputili nas na dodatne edukacije. Tu su nas naučili zavođenju i manipulaciji'', priča Alia.

''Na vojnoj obuci naučila sam osnove borilačkih veština i ispitivanja, kao i kako rukovati različitim oružjem. Nakon toga zadatak mi je bio da radim u interesu svoje zemlje i njenih građana, zaštitim ih od uticaja droge koja je dopremana iz Avganistana, ali i suzbijem trgovinu ljudima u Rusiji'', istakla je.

''Na toj specijalnoj obuci naučili su me kako da zavodim muškarce i manipulišem njima. Imali smo i posebne seks-treninge. Ne u smislu priručnika ili knjiga, već su nam doslovno pokazivali kako da izvršimo određenu radnju. Podučavali su nas kako da upotrebimo naš izgled i kako da izvučemo što više podataka iz osobe koja je predmet naše obrade. Seks je u tome igrao veliku ulogu, možda i najveću. Na predavanjima smo učili da čak 80 odsto osoba veruje partneru ako je seksualno iskustvo bilo dobro''. Dakle, bez obzira što ste majstor u zavođenju, ako se u krevetu pred muškarcem povučete ili zbunite, on vam nikada neće odati tajne po koje ste došli'', zaključuje Alia.

Beg iz Rusije zbog mafije

Priča i kako je pobegla iz Rusije nakon što su je mafijaši, čiji se šef zaljubio u nju, pokušali da likvidiraju. Naime, misija njene poslednje, ali i najvažnije akcije bila je da se infiltrirala u jednu kriminalnu organizaciju, i to tako što će zavesti njihovog vođu. Stvari su pošle po zlu i Alia se nakon izvesnog vremena našla na meti gangstera. Otkrili su njene namere i njen pravi identitet.

Njna sigurnost je bila ugrožena, ali, kao na filmu velika ljubav šefa te moćne narko bande, spasila ju je od sigurne smrti. Ali ne i njega. Ubrzo je ubijen, a Alia je morala da promeni ime i napusti Rusiju. Novi dom je pronašla na Beverli Hilsu, gde i sada živi u luksuznoj vili vrednoj 20 miliona dolara sa svojim dečkom.

Putin kao Džejms Bond

''Najvažnija stvar u tome je što mi živimo dvostruke živote'', istakla je Alia.

Ako vas pošalju da, primera radi, glumite učitelja negde, vi morate u potpunosti da se ubacite u tu ulogu, da postanete taj učitelj. Jedino tako, kad je osoba 100 posto u tome, akcija može biti uspešna'', zaključuje Alia.

Nakon što je prošla kroz sličnu špijunsku obuku kao i Vladimir Putin, koji je pre političke karijere bio agent KGB Alia veruje da razume način na koji funkcioniše njegov um.

''Pogledajte samo Putina. Čas ga možete videti kako jaše konja bez majice, lovi pod vodom, puca iz vatrenog oružja i roni, a čas kako u odelu ispija pića i vozi se skupocenim automobilima. Kao da je James Bond. To je brend. On je taj brend gradio godinama i zbog toga ga ljudi poštuju i dive mu se. Svi Rusi žele da budu kao on. Kako to da postignete, da napravite od sebe brend, upravo to vas nauče u vojnim školama za tajne agente'', dodaje Alia.

Jasno protiv rata

Kaže da još ima rodbine u Rusiji, ali je protiv rata, što jasno ističe na društvenim mrežama:

''Nakon što sam prošla kroz godine terapije da bih se suočila sa traumom od rada u službi, želim da koristim svoj glas za promovisanje mira. Svetu je potreban mir. Rusi ne žele rat, ne podržavaju ovaj rat. U ovom ratu nema pobednika''.