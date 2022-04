Slučaj pijane devojke (20) optužene da je jednim udarcem izazvala smrt muškarca (58) sa kojim se sukobila na ulici ispred noćnog kluba dobio je sudski epilog.

Izvor: facebook/Mystery - True Crime

Kelsi O Hara, koja je u vreme incidenta imala 19 godina, nakon celovečernje pijanke sukobila se na ulici sa Endrju Tarnerom (58) nakon što je on odbio da se izvini njenoj drugarici koju je ranije te večeri gurnuo.

Prema rečima tužioca devojka je nakon kraće rasprave "odbacila torbicu koju je držala u rukama, zaletela se na Endrua i udarila ga pesnicom u glavu". Od siline udarca on je pao na zemlju i udario potiljkom u ivičnjak.

"Tom prilikom Endrju je zaradio posekotinu dužine između 12 i 17 centimetara i izgubio veliku količinu krvi. Pokušao je da ustane i povrati svest ali u tome nije uspeo", rekao je tužilac. Ubrzo je stigla policija i Hitna pomoć ali je povređeni odbio da krene sa njima.

Incident se dogodio 28. avgusta, a nedelju dana kasnije Endrju je preminuo. Dan kasnije Kelsi je uhapšena i protiv nje je pokrenuta istraga. Međutim, iako je priznala da je napala i povredila Endrua, veštačenjem patologa i neuro-patologa utvrđeno je da napad nije prouzrokovao njegovu smrt.

Nakon suđenja njoj dodeljen kućni pritvor u trajanju od 6 meseci uz obavezan odlazak na rehabilitaciju u trajanju od 20 dana.

Prema rečima Kelsiog advokata ona je prvobitno bila optužena za namerno nanošenje teških telesnih povreda što je ona negirala.

"Moja klijentkinja je izrazila najdublju tugu i kajanje zbog svega što se dogodilo. Nikada dosad nije bila krivično gonjena. Te noći je naučila bolnu lekciju. Treba uzeti u obzir i njenu tešku životnu situaciju i to da su i njen otac i njen bivši dečko u zatvoru zbog ozbiljnih dela", izjavio je advokat.

U završnoj reči sudinica Sofi Mekon zaključila je da Kelsi ne snosi krivičnu odgovornost za smrt gospodina Turnera.

"Nema dokaza koji ukazuju da su njena dela prouzrokovala smrt žrtve na osnovu veštačenja dvojice eksperata iz oblasti patologije. On jeste odbio da se izvini njenoj drugarici ali to nije razlog da bude fizički napadnut i za to nema opravdanja. Ipak, apsolutno je jasno da da gospođica O Hara ne snosi nikakvu odgovornost za njegovu smrt", zaključila je sudija Mekon.