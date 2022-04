U novogodišnjoj noći 1999. Putin je naslijedio rusko predsjedništvo od Borisa Jeljcina. Ovo je njegov prvi intervju u Kremlju.

Bivši predsjednik Rusije Boris Jeljcin podnio je ostavku 31. decembra 1999. godine, a tadašnji premijer Vladimir Putin postao je u tom trenutku vršilac dužnosti predsjednika Rusije. Tek na predsjedničkim izborima 2000. godine pobijedio je sa više od 50 odsto glasova, a na dužnost je stupio dva mjeseca nakon izbora, dok je prva inauguracija Vladimira Putina za predsjednika Rusije održana u nedjelju 7. maja 2000.

Međutim, na početku 2000. godine prije inauguracije, ali po njegovom dolasku u kancelariju predsjednika u Kremlj nakon ostavke Jeljcina, Putina su posjetili novinari kako bi dao prvi intervju iz predsjedničke fotelje, pa su zabilježene njegove prve riječi na ovoj funkciji.

Na pitanje kako se osjeća u Kremlju - da li mu je "kao kod kuće" - Putin je rekao da jeste i da se osjeća "udobno", kao i da ga predsjednička stolica "ne sječe". Kada su ga pitali da li mu je udoban naslon stolice, Vladimir je istakao da se on nikada ne naslanja pozadi već da više voli da sjedi tijelom nagnut ka stolu.

Novinari su primijetili da je njegov sto prilično pedantan, a Putin im je onda dozvolio da vide šta je na njemu - brifing o putu za Ivanovo na koji je išao dan nakon intervjua, kao i bilješke o čestitkama za Dan žena. Na stolu je bio i izvještaj od FSB-a, ruske obavještajne službe, a Putin je otkrivši to, brzo sakrio papir i rekao novinarima da to ipak neće moći da im pokaže. U prvoj fioci stola pokazao je da mu se nalaze "planovi za stimulisanje ekonomije", na šta se novinar našalio da se tu nalazi "budućnost zemlje".

Na komentar da na internetu nije moguće naći nijednu "anegdotu o Vladimiru Putinu", predsjednik Rusije je istakao da je to vjerovatno zato što ga ljudi shvataju ozbiljno i da ako oni nisu uspjeli da nađu nijednu, nije moguće da on ispriča neku. Na pitanje šta je na stolu ostalo od Borisa Jeljcina, Putin je iznenadio odgovorom kada je rekao - sve! Jedino što je istakao da je njegovo je kompjuter za koji je rekao da ga djeca uče da ga koristi. Tom prilikom je otkrio da su njegove ćerke bile u kancelariji, ali da "nisu bile mnogo zainteresovane za poslove predsjednika države".

Posebno se izdvojio njegov odgovor na pitanje šta je to što vidi kada gleda na Rusiju iz kancelarije predsjednika:

"Iz ove kancelarije izgleda kao da je našoj zemlji potrebna rekonstrukcija da bi imala budućnost. Postoje neke stvari koje postaju očigledne, a to je da postoji oštra konkurencija - ne samo na ekonomskom tržištu, već i među vladama u internacionalnoj areni. I veoma mi je žao da ovo kažem, jer je to veoma zabrinjavajuće, ali mi nismo u rangu lidera u ovom takmičenju", rekao je on.

Otkrio je potom i da nosi sat na desnoj ruci, kao i da nije upoznat sa time da je postao trend nositi sat na ovoj ruci u Kremlju. Međutim, ono što je tek šokiralo novinare je kada je Putin otkrio da NIJEDNOM za sve vrijeme koje je proveo u kancelariji, nije pogledao kroz prozor! Pristao je da pred kameram to uradi prvi put, misleći da je pogled ka baštama.

"Nemam vremena za to. Jesam inače radoznala osoba, ali ne dozvoljavam da mi pažnju skrenu stvari koje ne smatram važnim", objasnio je on. Ispostavilo se da je pogriješio i da prozori iz njegove kancelarije gledaju na put ka trgu u Kremlju.

Na komentar novinara da postoji fotografija cara Nikolaja II i njegove žene na krovu ovog zdanja, Putin je prvo začuđeno pitao šta su radili tamo, a onda istakao - "Nije imao ništa da radi, pa se peo na krovove. Nikolaj II ste rekli? Pa da, vidite gdje ga je to dovelo...", rekao je Putin. Nikolaja II i njegovu porodicu strijeljali su boljševici 1918. godine.

