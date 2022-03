Volodimir Zelenski je u svom obraćanju istakao da sankcije zavise od poteza Rusije i upotrebe hemijskog oružja.

Izvor: Profimedia

Zelenski smatra da pooštravanje sankcija Zapada sada zavise, pre svega, od ruske upotrebe hemijskog oružja.

"Razmislite samo na šta se sve svelo. Čeka se hemijsko oružje... Mi, živi ljudi, moramo da čekamo da počne hemijski rat.. Zar sve što ruska vojska radi i što je već uradila ne zaslužuje naftni embargo? Zar fosforne bombe to ne zaslužuju? Da li granatirana hemijska proizvodnja ili nuklearna elektrana to zaslužuju?",rekao je on.

Zelenski je naglasio da Ukrajina ne može i neće da se složi sa pasivnim sankcijama nekih zemalja prema Rusiji. "Ne bi trebalo da bude suspendovanih paketa sankcija - da ako ruske trupe nešto urade, onda će biti odgovora... Prošli smo kroz ovu priču prošle godine kada smo tražili preventivne sankcije Rusiji, kako bi se sprečila invazija. Preventivni paket nije napravljen. Počeo je rat punog kapaciteta", kazao je on.

"Sada ima mnogo nagoveštaja i upozorenja da će sankcije biti pooštrene, da će se uvesti embargo na isporuku ruske nafte Evropi, ako Rusija upotrebi hemijsko oružje. Jednostavno nema reči", istakao je ukrajinski predsednik.