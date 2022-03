Rusija i dalje ima nameru da uspostavi kopneni koridor od ruske granice do Krima.

Izvor: Profimedia

Šef ukrajinske vojne obaveštajne službe kaže da bi ruski predsednik Vladimir Putin mogao da traži da se Ukrajina podeli na dva dela - kao što su Severna i Južna Koreja.

Kirilo Budanov, šef ukrajinske Odbrambene obaveštajne agencije, rekao je da su ruske operacije oko Kijeva propale i da je sada nemoguće da ruska vojska zbaci ukrajinsku vladu. "Putinov rat je sada fokusiran na jug i istok zemlje", rekao je on, preneo je CNN.

"Ima razloga da se veruje da on razmatra 'korejski' scenario za Ukrajinu. To jest, ruske snage će pokušati da nametnu liniju podele između neokupiranih i okupiranih regiona naše zemlje. U stvari, to je pokušaj stvaranja Severne i Južne Koreje u Ukrajini", rekao je Budanov.

Budanov je rekao da Rusija i dalje ima nameru da uspostavi kopneni koridor od ruske granice do Krima i rekao da očekuje da pokušaj ujedinjenja teritorija koje je okupirala Rusija u jedinstvenu celinu.

"Već vidimo pokušaje stvaranja 'paralelnih' vlasti na okupiranim teritorijama i prisiljavanja ljudi da se odreknu ukrajinske valute", rekao je Budanov i dodao da očekuje da će se Ukrajinci odupreti političkim naporima Rusije, preneo je CNN.