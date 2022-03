Eksperti su upozorili da bi Bajdenova rečenica mogla da potvrdi ono u šta je Putin "vjerovao sve vrijeme".

Mjesec dana je prošlo od invazije Rusije na Ukrajinu, a predsjednik Džo Bajden izjavio je u subotu da Vladimir Putin "ne može da ostane na vlasti". Predsjednik Bajden je to rekao na kraju govora u Varšavi koji je poslužio kao kamen temeljac za četvorodnevno putovanje po Evropi, prenose strani mediji.

Eksperti su upozorili da bi njegova rečenica mogla da potvrdi ono u šta je Putin "vjerovao sve vrijeme" - da se Amerika zalaže za njegovo smjenjivanje sa mjesta ruskog predsjednika.

"Trenutno bi trebalo da postoje dva prioriteta: okončanje rata pod uslovima koje Ukrajina može da prihvati i obeshrabrivanje bilo kakve Putinove eskalacije. I ovaj komentar nije bio u skladu sa oba ta cilja", rekao je veteran diplomata i predsjednik Savjeta za spoljne odnose Ričard Has, za Vašington Post i dodao:

"To u suštini obeshrabruje Putina od bilo kakvog kompromisa - ako imate sve da izgubite, to ga oslobađa. Zašto bi pokazao bilo kakvu uzdržanost? I potvrđuje njegove najgore strahove, a to je ono što Sjedinjene Države traže. Njegovo svrgavanje i sistemske promjene".

Nekoliko minuta kasnije, Bijela kuća je povukla komentare, insistirajući, prije nego što se predsjednik uopšte ukrcao na avion za Vašington, da on ne poziva na hitnu promjenu vlade u Moskvi. Jedan zvaničnik je tvrdio da Bajden "nije razgovarao o Putinovoj moći u Rusiji ili o promjeni režima", umjesto toga, njegova poenta je bila da "Putinu ne može biti dozvoljeno da vrši vlast nad svojim susjedima ili regionom", navode strani mediji.

Ali, kako je Haas rekao za Post, šteta je već učinjena.

"Ono što je frustrirajuće u vezi sa ovim je da se Bajdenova administracija do sada ponašala disciplinovano... Ovo je protivno njihovom načinu rješavanja ove krize. Oni su to očigledno prepoznali, i oglasili se kroz nekoliko minuta. Problem je što je sa Putinove tačke gledišta predsjednik otkrio svoje i naše prave namjere", rekao je on.

Putin je utvrdio prijetnju nuklearnim ratom od samog početka invazije na Ukrajinu.

"Bez obzira ko pokuša da nam stane na put ili tim prije da stvori prijetnje našoj zemlji i našem narodu, oni moraju da znaju da će Rusija odmah odgovoriti. A posljedice će biti takve kakve niste vidjeli u čitavoj ljudskoj istoriji", rekao je on u televizijskom obraćanju.