Zelenski se obratio NATO samitu, i tražio liderima da se više uključe i da povećaju vojnu podršku.

Izvor: Profimedia

Predsjednik Ukrajine govorio je na NATO samitu na kome je glavna tema bila invazija Ukrajine. Zelenski je upozorio članice da Rusija lako može da napadne neku članicu Alijanse iz istočne Evrope, uključujući Poljsku. "Rusija želi da napreduje i osvaja teritorije. Baltičke zemlje, Poljsku sigurno" rekao je on.

"Ali NATO još nije pokazao svoju namjeru da može da pomogne ljudima" istakao je on.

"Rusija nas napada bez ikakvi vojnih ograničenja, koriste svoj pun arsenal i napadaju i bolnice, gradove, mostove" naglasio je Zelenski.

On se zahvalio na pomoći koju mu pružaju, ali je zatražio ofanzivno oružje. I naglasio da mu je hitno potrebna vojna pomoć bez ograničenja.

"Dajte nam samo jedan odsto vašeg naoružanja, samo jedan odsto tenkova i aviona" zamolio je on. Do sada ni jedan avion nije došao da nam pomogne, istakao je on.

"Ukrajina ne želi da ratuje godinama. Jednostavno želimo da spasimo svoj narod i preživimo", rekao je Zelenskij, dodavši kako ne krivi NATO. Naše gradove ne uništavaju projektili NATO-a, ali možete pomoći da se izbjegnu nove žrtve slanjem oružja Ukrajini, rekao je.

Zelenskij je optužio Rusiju da je jutros koristila zabranjene fosforne bombe: "Opet djeca umiru, ljudi umiru", rekao je NATO-u.