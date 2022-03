Potpredsednik ruske vlade Aleksandar Novak upozorio na kolaps globalnog tržišta nafte i gasa.

Izvor: MONDO/Goran Sivački/Profimedia

Nakon niza sankcija koje je Zapad uveo Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, ruski predsednik, Vladimir Putin odlučio je da stabilizuje nacionalnu valutu, pa je odlukom da "neprijateljske zemlje" plaćaju gas u rubljama, samo produbljen ekonomski rat između Rusije i Zapada.

Potpredsednik ruske vlade Aleksandar Novak u sredu je upozorio da bi uvođenje embarga na isporuku energenata iz Rusije, o čemu se trenutno raspravlja u Evropskoj uniji i u ostatku Zapada, dovelo do kolapsa globalnog tržišta nafte i gasa.

"Tržište je poprilično izbalansirano, nema viškova, tako da bi svako odustajanje ili smanjenje proizvodnje dovelo do porasta cena, a kakve bi one bile, teško je predvideti, izjavio je Novak navodeći da su prognoze za naftu 300 do 500 dolara za barel, a za gas više od 4.000 dolara za 1.000 kubnih metara.

Potencijalna zabrana uvoza ruskih energenata u EU dovela bi, prema Novaku, do postupne preraspodele energetskih tokova u čitavom svetu.

Novak tvrdi da njegova država nikada nije koristila energente kao oružje te da čak i u najtežim geopolitičkim uslovima nastavlja s isporukom evropskim potrošačima skladno potrebama i ugovorima, "koristeći ukrajinski plinski transportni sastav u skladu s ugovorom koji vredi do 2024. godine".

Novak je dodao da su dolar i evro trenutno "prilično nepouzdani".

"Vidimo da postoji ograničenje, a to narušava poverenje u ove valute. U budućnosti će biti nužno aktivnije prelaziti na trgovanje u nacionalnim valutama i to će osigurati veću pouzdanost, utvrdio je. Rekao je i da poskupljenje dizela u Evropi neće biti ograničeno na 40% s obzirom da je, kako kaže, na pomolu nestašica naftnih derivata.

"Situacija je poprilično složena na evropskom tržištu zbog izuzetno malih zaliha dizela. Po mom mišljenju, odluke koje je Evropska unija donela u vezi naših dveju državnih kompanija i embarga na isporuke naftnih derivata samo će pogoršati tu situaciju. I ako su u Nemačkoj već od početka godine cene litre dizela skočile 40%, po mom mišljenju to nije granica budući da nastupa stvarna nestašica naftnih derivata", rekao je Novak.