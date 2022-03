Vojni analitičari komentarisali su trenutnu situaciju u Ukrajini.

Izvor: Profimedia

Vojni analitičar Džek Votling iz Kraljevskog instituta ujedinjenih službi dao je pregled trenutne vojne strategije ruskih trupa u Ukrajini.

"Kako vojne snage napreduju, troši se mnogo goriva, municije i zaliha. Sve dok trupe imaju dovoljno zaliha, mogu da nastave da napreduju. Međutim, u nekom trenutku će im možda zatrebati nove zalihe", rekao je Votling za BBC i dodao:

"Nakon toga ste u fazi čekanja i sa svakom novom pošiljkom dobijate samo ograničenu količinu zaliha sa kojom možete ograničeno napredovati".

"Očekuje nas sporija faza rata"

"Na ovaj način se usporava tempo vojnih operacija. Dakle, Rusija sada prelazi sa vojne strategije višestrukih istovremenih oblasti napredovanja na jednu u kojoj osvajaju oblast, jer su prinuđene da koncentrišu većinu zaliha u samo jednom mjestu", rekao je Votling.

Naglasio je da sada slijedi vojna strategija postepenog osvajanja.

"Oni obezbjeđuju položaje oko Kijeva i Harkova, ali sada je njihov glavni strateški cilj Mariupolj. Ako Mariupolj padne, onda mogu da prebace većinu svojih snaga u drugu oblast. Tako da mislim da sada imamo vojnu strategiju postepenog osvajanja", dodao je.

Votling navodi da će Rusi pokušati da izoluju svoje mete pojedinačno, izgladnjuju jedan grad, a zatim pređu u drugi i da je sada pred nama sporija faza rata.

Takođe general Ričard Barons, bivši komandant Združenih snaga Ujedinjenog Kraljevstva, govorio je u emisiji Today na BBC Radiju 4 o značaju bitke za Mariupolj.

On kaže da je obezbjeđivanje grada važno za Rusiju kako bi se završio kopneni most od Rusije do Krima, a ako Rusija to učini, vidjeće to kao veliki strateški uspjeh.

Pomenuo je i grad Odesu, kao sledeću rusku metu na jugu.

"Vidjećemo ih kako primjenjuju vatrenu moć na ukrajinsku vojsku u dubini, pogodiće njihovu liniju snabdijevanja, njihove logističke i vazdušne baze, kao i snage koje vode borbe. A onda će napasti gradove i teritoriju za koje smatraju da treba da posjeduju. U tom pogledu, ukrajinski lučki grad Odesa je sledeća ruska meta na jugu. Zauzimanje Odese bi izolovalo ukrajinsku ekonomiju od trgovinskih puteva preko Crnog mora", kaže on.

Rusi bi u međuvremenu vršili pritisak na Kijev, dodaje, jer je to bio politički centar gravitacije.

Ali znaju da je to preveliki cilj i "previše dobro branjeno da bi se probili u bilo šta poput cijelog grada".