"Vladimir Putin se uplašio Ukrajine, jer su u Ukrajini slobodni mediji. U Ukrajini imaju slobodne izbore i vidIo se njihov napredak iz godine u godinu, nije uvijek bilo lako, ali su težili demokratiji i slobodi, slobodnom tržištu. Uplašio se ukrajinskog primjera, i kako bi to uticalo na Rusiju", naglasio je on.

13 : 24

Lukašenko upozorio Zelenskog da prihvati ponudu Moskve

Predsjednik Bjelorusije, Aleksandar Lukašenko, je u intervjuu japanskoj televiziji TBS rekao da Belorusija čini sve što je moguće da dođe do mirnog rešenja.

"Praktično sam uvjeren da nećemo morati da se borimo protiv Ukrajine. Zapad neće moći da nas uvuče u ovaj sukob. Dovoljno smo pametni da ostanemo van sukoba, suprotno naporima Amerikanaca i njihovih partnera da nas u to uključe. Rusija nudi Ukrajini apsolutno prihvatljivu varijantu ugovora. Znam to sigurno. I danas je još moguće da se Ukrajina i Rusija dogovore i da Putin i Zelenski potpišu ovaj sporazum. Ako Zelenski odbije to da uradi, vjerujte mi da će za kratko vrijeme morati da potpiše akt o kapitulaciji. Rusija neće izgubiti ovaj rat", rekao je on.