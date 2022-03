Ukrajinski predsednik, Volodimir Zelenski, izjavio je da bi Ukrajina mogla da odustane od zahteva da postane članica NATO alijanse.

Na ovaj komentar Zelenskog reagovao je premijer Velike Britanije, Boris Džonson.

"Juče sam razgovarao sa Zelenskim i naravno da razumem zašto on to u ovoj situaciji govori o NATO alijansi. Mi smo jasno dali do znanja i Putinu da nema šanse da se Ukrajina uskoro priključi NATO paktu", rekao je Boris Džonson tokom posete Abu Dabiju, prenosi Gardijan.

On je takođe rekao da je odlukao o tome da li će Ukrajina nastaviti da pretenduje da postane NATO članica samo na Ukrajini i njenim čelnicima, ali da će Velika Britanija takođe podržati bilo koju odluku.

Podsetimo, Ukrajina godinama pokušava da pristupi NATO alijansi, ali bi takav potez, prema mnogim analitičarima razljutio Rusiju, koja ne želi NATO na svojoj granici. Dodatno, jedan od ključnih zahteva Rusije u mirovnim pregovorima o ratu u Ukrjaini koji je počeo 24. februara je da Ukrajina na pristupi NATO alijansi.