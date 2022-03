Tokom promotivnih sat vremena TinQ iz Holandije točio litar benzina po ceni od 1,16 evra.

Izvor: Youtube/1Limburg

Benzinska pumpa TinQ iz Holandije, spustila je cene gorina na iznose koji su vredeli 2002. godine u toj zemlji. U pitanju je marketinški trik, promotivna akcija koju je ta holandska kompanija osmislila budući da ovih dana slavi dvadeset godina od osnivanja, prenosi portal NU.

Kompanija je u to ime odlučila da od ponedjeljka do petka drži cene iz 2002. godine, ali samo na sat vremena dnevno, što je do sada, mogao da iskoristi mali broj srećnika.

U ponedeljak je cena bila spuštena na sat vremena na pumpama u Venreju, Kampenu, Ospelu i Venendalu, u utorak u Drahtenu, Herevenu, Valvejku i Berkel en Rodenrajsu, a spomenuti portal piše da je akcija izazvala velike redove koji su čak bili dugački i do tri kilometra.

Navodno, među vozačima je često dolazilo do konflikta, pa se može zaključiti da je želja za jeftinim benzinom imala i svojih negativnih posledica.

Inače, prosečna cena litre benzina u Holandiji stigla je na 2,357 evra, dok je TinQ tokom tih promotivnih sat vremena točio litar benzina po ceni od 1,16 evra.