Izvor: Foto: Twitter/@ZelenskyyUa/Screenshot

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je jutros saopštio na Tviteru da su ruske rakete u potpunosti uništile aerodrom u gradu Vinica. U snimku pod nazivom "Hitno", Zelenski je rekao da je regionalni aerodrom u potpunosti uništen.

U snimku objavljenom na društvenim mrežama, on takođe ponavlja svoju molbu svjetskim liderima za zonu zabrane letova.

"Mi smo ljudi i vaša je humanitarna dužnost da nas zaštitite, zaštitite ljude. I vi to možete. Ako to ne učinite, ako nam bar ne date letjelice da se možemo zaštititi, može biti samo jedan zaključak: Vi želite i da nas polako ubijaju", kaže on.

Zemlje NATO-a do sada su odbacile ideju o uspostavljanju zone zabrane letova iznad Ukrajine. To bi značilo direktno angažovanje na svim ruskim avionima uočenim na tom nebu i pucanje na njih ako je potrebno.

To bi, tvrde oni, izazvalo širi sukob sa Rusijom.