Čovek koji je nakon udara struje bio mrtav 11 i po minuta, a nakon toga i u komi, opisao sve o iskustvu kroz koje je prošao!

Adam Tap, bolničar iz Londona, imao je 35 godina kada je umro, pa oživeo. Njega je 2018. godine udarila struja iz uređaja za graviranje, nakon čega mu srce nije radilo 11 i po minuta.

"Osećaj je bio kao da je neko pritisnuo dugme. Sva moja čula su bila pogođena sa 12.000 volti struje. To je jedno od najbolnijih iskustava u životu", seća se Adam.

Srećom, uz Adama je bio prijatelj koji je odvojio struju od njega, a zatim pozvao njegovu ženu Stefani koja je medicinska sestra i koja je odmah počela da ga oživljava.

Kada je došla hitna pomoć, probušili su mu rupu u ramenoj kosti kako bi mu dali epinefrin i dva puta su ga oživljavali defibrilatorom da bi ga napokon vratili u život.

Adam se nakon toga nije budio šest sati, tj. bio je u komi, a kada se probudio, shvatio je da je intubiran na jedinici intenzivne nege. Dok je za to vreme praktično bio mrtav, on kaže da je imao vrlo živopisna iskustva.

"Odjednom sam se probudio na nekom mestu koje kao da mi je oduvek bilo poznato. Bilo je crno i pomalo je ličino na svemir", kaže Tap.

On kaže da je osećao neke "frekvencije" na sebi i da je video nešto što izgleda "kao benzin na vodi sa raznim geometrijskim oblicima i šarama", dodajući da je nešto komuniciralo sa njim kroz "misli i osećanja".

Adam dodaje da je osećao kao da se "gubi u svemiru" i da je osećaj bio "veoma umirujuć i prijatan".

Nakon što se probudio iz kome i upitao koliko dugo je to trajalo, kaže da bi "poverovao i da su mu rekli da je prošlo 30 godina".

To što nije imao baš sjajan osećaj za vreme nakon buđenja iz kome i nije toliko čudno, koliko mu je bilo neobično što se nije osećao kao da je u sopstvenom telu.

"Trebalo mi je neko vreme da počnem ponovo da se osećam prijatno u svom telu. Samo disanje mi je bilo neobično, bio sam neverovatno svestan svakog udaha. Trebalo mi je nekoliko meseci, osećao sam se kao stranac u sopstvenom telu".

Adam kaže da je čitavo ovo iskustvo bilo neopisivo, te da mu je trebalo neko vreme da razume šta se desilo i da to može da pretoči u reči.

"Ono što sam naučio iz svega je da je smrt apsolutno neizbežna. Možda nije prijatna i možda mi ne želimo da se to desi, ali to mora da se desi, bukvalno je neodvojiv deo života. Koliko god da je to strašan trenutak za čoveka... to nije nužno loša stvar. Zapravo je duboko zadivljujuće", zaključio je on.