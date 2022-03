Kristijan Golubović izneo nove šokantne tvrdnje.

Izvor: REDTV/screenshot/YouTube/Zadruga Official/Instagram/ana_korac

Kontroverzni bivši učesnik Zadruge, Kristijan Golubović, nedavno je u emisiji izjavio da stopostotno zna da su dve učesnice rijalitija bile silovane, ali nije želeo da otkriva njihova imena. Na tu temu je govorio ponovo, ali sada izneo još neke šokantne tvrdnje.

"U prošloj sezoni su mi dve zadrugarke u poverenju ispričale da su bile silovane, za treću sam i sam znao da je prošla kroz taj pakao. Bio sam im kao otac", izjavio je Glubović.

"Treća devojka za koju sam znao da je silovana bila je hostesa u Švajcarskoj. Taj lokal je posećivao jedan lik albanske nacionalnosti koji ju je zaveo, a kasnije, kada je dobio to šta je hteo, maltretirao ju je. Bila je sa dve devojke zaključana u sobi, jedva se izvukla iz tog pakla. Zamolila me je da u javnosti ne spominjem njeno ime da ne bi imala probleme s porodicom", tvrdi Kristijan, koji kaže da svaka devojka misli da se njoj takva grozota ne može desiti, ali da je stvarnost drugačija.

"Svaka devojka koja krene lošim putem ide na to da njoj ne može ništa strašno da se desi i da će zarad svog cilja istrpeti neke stvari, a ne razmišlja o tome da će možda biti silovana. Na kraju ih to snađe i onda shvate da one nisu ništa drugačije od ostalih žena koje su to proživele. Njima su se udvarali razni biznismeni, obećavali im kule i gradove, na šta se svaka od njih primila, ali čim dođe do seksa, one su automatski njihova svojina. Dobiju ono što su hteli, a kasnije ih samo šutnu i nazivaju ih ku*vama", rekao je Kristijan, pa spomenuo Viktoriju Mitrović iz Zadruge, koja je na početku rijalitija šokirala javnost pričom da ju je silovao sveštenik.

"Kada je Viktorijina priča u pitanju, mislim da je sve slagala i da je igrala na kartu patetike, jer zna kroz šta prolazi u rijalitiju. Devojke koje su to preživele, i kada se spomene takva priča, one se tresu, zacrvene se, imaju neke posledice od svega toga, a ova nije imala nikakvu reakciju", izneo je svoje mišljenje Kristijan i dodao da je ovaj TV format digao cenu mnogim ženama.

"Rijaliti programi su bili odlična odskočna daska za mnoge devojke koje se bave najstarijim zanatom. Priča se za Anu Korać, Sanju Stanković i mnoge druge da su prostitutke. Kada se bolje pogleda situacija, one su sada na nekom vrhu. Skupoceni automobili, svaki vikend neka egzotična egzotična destinacija, skupe krpice... Pitam se samo odakle para za sve to? Zar to nije malo čudno?"

"Ana Korać se u rijalitiju pokazala kao jedna dama s manirima. Predstavila se u najboljem mogućem svetlu, a priča se da je prostitutka. Svaka od njih je oguglala na tu priču i one se više ne vređaju kada im neko to kaže", zaključio je Kristijan Golubović.

