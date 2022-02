Mnogi se pitaju zašto Bajden ne šalje vojsku u Ukrajinu, a američki predsjednik rekao je da ne postoji takav scenario. Međutim, itekako postoji, evo od čega zavisi!

Ruski napad na Ukrajinu osudio je cio Zapad, SAD, Velika Britanija i EU uvode Rusiji sankcije, a mnogi se pitaju da li je ovo događaj koji će gurnuti Rusiju i Ameriku u novi, stravični sukob. Mnogi se pitaju zbog čega NATO ili SAD nisu poslale vojsku Ukrajini, a to je linija koju nisu spremni da pređu, evo i zašto.

Američki predsjednik Džo Bajden ranije je rekao da bi takav potez bio početak Trećeg svjetskog rata, i objasnio zašto. Upitan ranije da li bi poslao vojsku da pomogne američkim državljanima u Ukrajini, Bajden je odgovorio ovako.

"Nema tog scenarija, mi ovdje nemamo posla sa terorističkom organizacijom, već sa jednom od najvećih vojnih sila na planeti. To je vrlo različita situacija koja bi mogla ludački da se razvije vrlo brzo", rekao je Bajden.

"Živimo u mnogo drugačijem svijetu nego što je bio ikada do sada, i to je scenario svjetskog rata u kojem Amerikanci i Rusi pucaju jedni na druge", rekao je on.

"Ako je Putin dovoljno bezobziran da krene na Ukrajinu, ipak je dovoljno pametan da ne uradi ništa što bi ugrozilo američke državljane u toj zemlji", rekao je on. Na pitanje novinara da li je siguran da to Putin zna i da li mu je ikada rekao da je to linija koju ne smije da pređe, dao je ovaj odgovor.

"Nisam ja to morao da mu kažem. Govorio sam o tome ranije i on to zna", rekao je Bajden.

Ali, postoji jedan scenario u kojem bi Amerika morala da odreaguje, kao i NATO. Američke trupe razmještene po Evropi broje se u hiljadama ali su tu da "odbrane i umire" članice NATO alijanse.

Ukoliko bi konflikt prešao granice, odnosno ukoliko bi Rusija zaprijetila jednoj od zemalja NATO koje se graniče sa Ukrajinom - Slovačkoj, Mađarskoj, Poljskoj ili Rumuniji - Član 5 Sjevernoatlantskog sporazuma obavezao bi Ameriku da se uključi.