Vladimir Putin je sinoć, u vanrednom obraćanju, saopštio da je donio odluku o početku vojnih operacija na području Donbasa.

Izvor: Profimedia

Predsjednik Rusije se izjavio da je ovakvu odluku donio zbog toga što su se Rusiji za pomoć obratili iz Donbasa.

"Narodne republike Donbasa obratile su se Rusiji sa zahtjevom za pomoć. Donio sam odluku o sprovođenju specijalne vojne operacije. Njen cilj je zaštita ljudi koji su osam godina bili izloženi maltretiranju i genocidu od strane kijevskog režima. I za to ćemo nastojati da demilitarizujemo i denacifikujemo Ukrajinu. I takođe privedemo pravdi one koji su počinili brojne krvave zločine nad civilima, uključujući građane Ruske Federacije", osvrnuo se Putin na početku svog obraćanja.

On je istakao da ova vojna operacija ništa više do čina samoodbrane od onih koji su Ukrajinu uzeli za taoca.

"Okolnosti zahtijevaju od nas da preduzmemo odlučna i hitna dejstva. S tim u vezi, u skladu sa članom 51, dio 7 Povelje UN, uz odobrenje Savjeta Federacije i u skladu sa sporazumima o prijateljstvu i uzajamnoj pomoći sa DNR i LNR koje je ratifikovala Savezna skupština, donio sam odluku o sprovođenju specijalne vojne operacije. Današnji događaji nisu povezani sa željom da se zadire u interese Ukrajine i ukrajinskog naroda, oni su povezani sa zaštitom same Rusije od onih koji su Ukrajinu uzeli za taoca i pokušavaju da je iskoriste protiv naše zemlje i njenog naroda", rekao je Putin.

Putin je apelovao na vojsku Ukrajine da ne uzvraća silom, da napuste vojne položaje i prekinu vojne operacije protiv Rusije.

"Pozivam vas da odmah položite oružje i odete kući. Svi vojnici ukrajinske vojske koji ispune ovaj uslov moći će slobodno da napuste zonu borbenih dejstava i vrate se svojim porodicama. Što se tiče vojne sfere, savremena Rusija, čak i nakon raspada SSSR-a i gubitka značajnog dijela svog nuklearnog potencijala, danas je jedna od najmoćnijih nuklearnih sila. Štaviše, ima određene prednosti u nizu najnovijih vrsta naoružanja. S tim u vezi niko ne bi trebalo da sumnja da će direktan napad na Rusiju dovesti do uništenja i strašnih posljedica za potencijalnog agresora", istakao je on.

On je ukazao na to Rusija nema cilj da okupira ukrajinske teritorije, već da upravo insistira na pravu naroda Ukrajine na samoopredjeljenje.

"U naše planove ne ulazi okupacija ukrajinskih teritorija, nikome ništa nećemo da namećemo silom. Ni za vrijeme stvaranja SSSR-a, ni posle Drugog svjetskog rata, ljude koji žive na određenim teritorijama, koje su dio savremene Ukrajine, niko nikada nije pitao kako oni sami žele da urede svoje živote. U središtu naše politike je sloboda", rekao je Putin.

Istakao je da su dešavanja u Donbasu ključna za nestabilnu situaciju u ovom regionu.

"Ovdje se radi o onome što kod nas izaziva posebnu zabrinutost i uznemirenost. O onim fundamentalnim prijetnjama koje iz godine u godinu, korak po korak, grubo i bezobrazno, stvaraju neodgovorni političari na Zapadu prema našoj zemlji. Mislim na širenje NATO-a na istok, približavanje njegove vojne infrastrukture ruskim granicama. Poznato je da smo 30 godina uporno i strpljivo pokušavali da se sa vodećim zemljama NATO-a dogovorimo o principima jednake i nedjeljive bezbjednosti u Evropi. Kao odgovor na naše predloge, stalno smo se suočavali ili sa ciničnom obmanom i lažima, ili sa pokušajima pritisaka i ucjene", naveo je on i dodao:

"Vojna mašina se kreće. I, ponavljam, približava se našim granicama. SAD su velika zemlja, sistemotvorna sila, čiji svi sateliti ne samo da krotko i pokorno pristaju, pjevaju kako one sviraju, već i kopiraju njeno ponašanje, sa entuzijazmom prihvataju pravila koja im predlaže. Stoga možemo sa uvjerenošću reći da je cijeli takozvani zapadni blok, koji su formirale Sjedinjene Američke Države po sopstvenoj slici i prilici, cijeli je upravo imperija laži. Sada nekoliko veoma važnih riječi za one koji bi mogli biti u iskušenju da se umiješaju u događaje koji se dešavaju: ko god pokuša da nas ometa, štaviše, da stvori prijetnje našoj zemlji i narodu, treba da zna da će odgovor Rusije biti trenutan i da će vas dovesti do takvih posljedica sa kojima se nikada u svojoj istoriji niste suočili. Spremni smo na svaki razvoj događaja. Sve neophodne odluke su donijete. Nadam se da će me čuti", naglasio je Putin.

Putin se osvrnuo na dešavanja u SSSR osamdesetih godina dvadesetokg vijeka, rekavši da je slavljenje otadašnje države jedan od razloga danjašnjeg sukoba.

"Cijeli tok događaja koji su se tada odigrali dobra je lekcija za nas i danas. On je ubjedljivo pokazao da je paraliza vlasti i volje prvi korak ka potpunoj degradaciji i zaboravu. I to je to, poremećen je odnos snaga u svijetu. Ubjeđivanja i molbe ne pomažu. Sve što ne odgovara hegemonu, onima na vlasti, proglašava se za arhaično, zastarjelo i nepotrebno. Posebno mjesto zauzima invazija na Irak. Takođe bez ikakvog pravnog osnova. Za izgovor su izabrali pouzdane informacije koje su navodno imale Sjedinjene Američke Države o prisustvu oružja za masovno uništenje u Iraku. Pred cijelim svetom američki državni sekretar je protresao neku epruvetu sa bijelim prahom", dodao je predsjednik.

Na kraju obraćanje Putin je uvjerio da će Oružane snage Rusije profesionalno obavljati svoju dužnost.

"Siguran sam da će vojnici i oficiri Oružanih snaga Rusije odani svojoj zemlji profesionalno i hrabro ispunjavati svoju dužnost. Ne sumnjam da će svi nivoi vlasti, stručnjaci odgovorni za stabilnost naše ekonomije, finansijskog sistema, socijalne sfere, šefovi naših kompanija i čitav ruski biznis djelovati na koordinisan i efikasan način. I konačno, kao što je uvijek bilo u istoriji, sudbina Rusije je u pouzdanim rukama našeg multinacionalnog naroda, što znači da će donijete odluke biti sprovedene, ciljevi koji su postavljeni ostvareni, a bezbjednost naše otadžbine – pouzdano zagarantovana. Vjerujem u vašu podršku, u tu nepobjedivu snagu koja nam daje ljubav prema otadžbini", rekao je on obraćajući se građanima Rusije.