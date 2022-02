Ruski predsjednik će, kako se tvrdi, narediti užasan napad i to bez ikakvog upozorenja!

Izvor: Profimedia

Vladimir Putin se definitivno sprema da izvrši invaziju na Ukrajinu i sukob će biti "užasan“. Britanski parlament je sada siguran da će ruski predsjednik dati zeleno svjetlo trupama za prelazak granice, pošto je Ministarstvo odbrane otkrilo borbeni plan Moskve.Visoke ličnosti u vladi Velike Britanije navodno nisu vjerovale da će Kremlj pokrenuti napad ranije ove nedjelje, kao što su upozorile američke obavještajne službe. Ali, tvrdi se, stvari su se dramatično promijenile za nekoliko sati.

Do toga dolazi dok Putinova vlada nastavlja da insistira da se ruske trupe – za koje se vjeruje da ih ima oko 150.000 – povlače nazad u bazu. Ali Ministarstvo odbrane je objavilo izvještaj u kojem je izložio borbeni plan bivšeg moćnika KGB-a nakon što je Bijela kuća upozorila na napad hemijskim oružjem pod lažnom zastavom. Američki predsjednik Džo Bajden povukao je sve trupe iz centralne i istočne Evrope.

"On će to da uradi, i to će biti užasno“, rekao je izvor za Tajms.

U izvještaju Ministarstva odbrane navodi se da gomila trupa na sjevernoj granici Ukrajine "direktno prijeti Kijevu“, analizirajući više puteva kojima bi vojnici Kremlja mogli da osvoje veći dio istočne strane zemlje. List takođe navodi da bi takva invazija dovela do "značajnih" civilnih žrtava. Oni smatraju da je Putin spreman da prihvati tu činjenicu, piše britanski Miror.

Ministarstvo je takođe ponovilo da "nema dokaza" koji bi podržali tvrdnje Moskve da se trupe povlače sa granice. Naprotiv, Rusija je premjestila dodatnih 7.000 vojnika na front.

"Sve informacije koje imamo sugerišu da bi Rusija u svakom trenutku mogla da planira invaziju na Ukrajinu bez daljeg upozorenja", rekao je portparol britanske vlade.

Međutim, još uvijek postoji prilika za deeskalaciju i da predsjednik Putin odstupi i izbjegne krvavi i nepotreban rat. Odluka Ministarstva odbrane da objavi video koji otkriva Putinovu strategiju napada, uključujući njenu "osovinu napredovanja“, dio je britanskog "informacionog rata“ da potkopa Moskvu i potpuno spriječi rat. U međuvremenu, Putin će navodno nadgledati sutrašnje vježbe ruskih nuklearnih snaga koje uključuju lansiranje balističkih i krstarećih raketa.

Vježbe bi trebalo da se održe u subotu, potvrdilo je ministarstvo odbrane zemlje, prenosi novinska agencija Interfaks. Drugi dan zaredom, proruski separatisti, koji su godinama u ratu sa Ukrajinom, rekli su da su bili pod minobacačkom i artiljerijskom vatrom ukrajinskih snaga. Kijev i pobunjenici okrivljuju jedni druge za eskalaciju tenzija nakon artiljerijskih i minobacačkih napada u četvrtak.