Kada je policija htjela da uđe u stan, osumnjičeni je imitirao ženski glas i rekao da im policija ne treba.

Izvor: Security camera/Printscreen

Asamad Neš, 25, optužen je u ponedeljak za ubistvo 35-godišnje Kristine Juna Li i provalu u njen stan. On je ćutao tokom svog prvog pojavljivanja pred sudom u ponedeljak. Tužioci tvrde da je počinio zločin dok je bio na uslovnoj slobodi za tri druga slučaja.

Policija je rekla da je Neš pratio Li do njenog stana na šestom spratu. Izvori su rekli da Li vjerovatno nije ni shvatila da je on prati. "Pratio ju je na svih šest spratova, a ona nikada nije ni znala da je on iza nje", rekao je vlasnik zgrade Brajan Čin. Komšije su rekle da su čule vrisku i pozvale hitnu pomoć.

Kako se navodi u krivičnoj prijavi, kada su policajci stigli, osumnjičeni je imitirao ženski glas i rekao da im policija ne treba. Otprilike sat vremena kasnije, policajci su srušili vrata. Tužioci navode da su pronašli Kristinino tijelo u kupatilu, sa 40 uboda nožem, golo od struka naviše, i navode da se Neš krio ispod kreveta, sa nožem zabačenim iza komode.

Kako je izvjestio Džon Dijas sa CBS2, policija je rekla da nije bilo veze između Neša i Kristine prije njene smrti i da je napad mogao biti slučajan. Kristina, kreativni producent, preselila se iz Nju Džersija u Njujork prošle godine. Eli Klajn je vlasnik umjetničke galerije na Menhetnu. Rekao je da je zaposlio Li ubrzo nakon što je diplomirala na Rutgersu.

"Niko nije bio tako slavan i nevjerovatan u svim aspektima života kao Kristina. Samo fino, slatko, cool, sjajno ljudsko biće. Svi su je voljeli", rekao je Klajn.

Neš, koji je poslednjih godina boravio u skloništu za beskućnike, ima najmanje desetak hapšenja u Njujorku i Nju Džersiju još od 2012. godine, prema sudskim zapisima i izvorima. Neš je zadržan u bolnici Bellevue radi procjene, saopštila je policija. Tužioci kažu da je Neš takođe pronađen sa ubodnom ranom na torzu i posjekotinama na rukama i ramenima. Istražitelji vjeruju da je Li pokušavala da se odbrani od napadača.