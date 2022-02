Američka CIA vjeruje da će se to dogoditi u srijedu ili možda čak i prije, tako da vjerovatno imamo samo nekoliko sati prije nego što rat ponovo pogodi Evropu.

Ukrajina je na ivici rata sa ruskim snagama koje je okružuju sa više strana. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba pozvao je na sastanak sa Rusijom i drugim ključnim članovima Evropske bezbjednosne grupe zbog eskalacije tenzija na granici zemlje. On kaže da je Rusija ignorisala sve formalne zahtjeve da potvrdi razlog gomilanja snaga na granici. Uprkos vojnoj akciji, Rusija je nastavila da poriče planove za invaziju na Ukrajinu, dok poziva NATO da odbije njeno članstvo.

Sada stručnjaci i lideri kažu da je rat gotovo neizbježan s obzirom da se svijet priprema za strašno krvoproliće koje bi moglo da bude rezultat ovog sukoba.

ZAŠTO ZAPADNI LIDERI MISLE DA ĆE PUTIN NAREDITI NAPAD?

Najveći argument protiv ideje o napadu je to što je gotovo nemoguće vidjeti šta će Putin dobiti od toga, jer će to koštati njega i Rusiju veoma skupo - u smislu života, novca i ugleda na globalnom nivou. Naravno, on će možda posle mnogo krvavih mjeseci pokoriti Ukrajinu, ali pojedini smatraju da je tako nešto teško zamisliti. Bez obzira na to, obavještajne agencije vjeruju da je napad sada vrlo vjerovatan – uglavnom zato što kretanje trupa i ratne mašinerije ka Ukrajini odražava planiranje prije invazije. Putinu nisu potrebni jurišni helikopteri blizu granice za "vježbu", niti mu treba toliko artiljerije i tenkova, koji mobilišu skoro četvrt miliona vojnika.

Ovo košta Rusiju milijarde funti – tako da postoje sve naznake da dolazi napad. Takođe, prisutno je stalno curenje obavještajnih podataka sa namjerom da navedu Putina da posumnja da ima insajdera u Kremlju ili u njegovim oružanim snagama. Malo je vjerovatno da bi CIA i NSA tako propuštale obavještajne podatke osim ako situacija nije kritična.

KAKVO ĆE OBLIKE IMATI NAPAD?

Nedjeljama su nam govorili da bi se na istoku Ukrajine mogla desiti djelimična invazija, možda formiranjem kopnenog mosta između Krima i Donbasa, gdje se proruski separatisti bore protiv ukrajinskih trupa, uz podršku ruskih snaga. Ali se vjeruje da je sasvim moguće, s obzirom na broj vojnika koji Putin nagomilava, da on želi da ide sve do Kijeva.

Moskva bi mogla da napadne od Bjelorusije na sjeveru, Rusije, na istoku i sa mora na jugu i da stigne sve do Kijeva brzinom munje. Ali oni znaju da su ukrajinske trupe naoružane raketama NLAV (ubice tenkova) i da su nevjerovatno dobro motivisane.

Ukrajinske trupe namjeravaju da puste Rusiju unutra, a zatim pokrenu žestoke napade u gerilskom stilu, razbijajući njihove linije snabdijevanja, nadajući se da će im uništiti moral. Ako ruski tenkovi stignu do Kijeva, ne mogu ući u grad jer bi takva vrsta ratovanja u urbanim sredinama mogla da potraje mjesecima.

Moskovska vojna doktrina se odnosi na brzinu i izbjegavanje velikih ciljeva poput gradova - ali oni bi lako mogli da budu odsječeni i to je možda razlog zašto se Putinovi komandanti još uvijek pripremaju. Ovo bi moglo da se odigra veoma loše kod kuće za Putina ako počnu da se šalju vreće sa leševima. Ili bi to ipak mogla da bude djelimična invazija, koja košta malo života a koja bi trebalo da djeluje tako kao da je cilj da se štite proruski separatisti na istoku.

KADA ĆE DOĆI DO NAPADA?

Američka CIA vjeruje da će se to dogoditi u srijedu ili možda čak i prije, tako da vjerovatno imamo samo nekoliko sati prije nego što rat ponovo pogodi Evropu. Bez obzira na to, Putin je glavni strateg i ovo bi mogla biti najveća demonstracija umijeća balansiranja na ivici ikada – s tim što mu se nudi šansa da sačuva obraz, možda ostvari manju pobjedu ili dobitak, a zatim zaustavi svoje trupe.

Ali, iako je to moguće, to je malo vjerovatno jer Putin neće željeti da izgleda slab kod kuće. Njega svakako vrlo malo zanima šta Zapad misli o njemu. Ovdje se radi samo o tome šta Rusija misli o njemu, pa mu je prijeko potrebna pobjeda sa što manje troškova i posledica. Veoma je teško naći izlaz za njega, a da sada ne da zeleno svjetlo za invaziju.

KAKO SE MOŽE IZBJEĆI RAT?

Samo jednog čovjeka treba ubijediti, a to je Putin. Mora mu se ponuditi izlazak iz ćoška u koji se zabio. NATO neće popustiti pred njegovim insistiranjem na kontroli ruskih susjeda i njihovoj budućoj želji da se pridruže NATO-u, tako da je moguće da će njegova cijena uvijek biti previsoka da bi izbjegao rat u Ukrajini. Ali sve je moguće i zapadni lideri moraju da mu daju nešto da bi sačuvao obraz. Da li će to ikada biti dovoljno, pokazaće narednih nekoliko sati i dana. Ali tragedija je u tome što bi mnogo Rusa i Ukrajinaca moglo da umre zbog njegove želje da izgradi rusku moć i da bi jedna nevjerovatna zemlja uskoro mogla da ostane u ruševinama.

DA LI RUSKA INVAZIJA NA UKRAJINU MOŽE DOVESTI DO TREĆEG SVJETSKOG RATA?

Sukob u Ukrajini bi mogao da traje dugo i neizbježno bi postao posredni rat sa Zapadom koji bi snabdijevao Ukrajinu oružjem i zalihama i saveznicima Rusije koji bi činili isto. A proksi rat bi mogao da uvuče još neke zemlje u sukob. To je velika briga zapadnih lidera i bilo bi ga teško obuzdati – posebno ako Rusija postane sve ratobornija i Putin ostane na vlasti.